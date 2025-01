Cómo borrar el historial de AliExpress paso a paso y qué ventajas tiene

Utilizo AliExpress de forma habitual para comprar determinados productos: accesorios para la airfryer y cosas parecidas, ya que soy un cocinitas. El problema es que mi mujer toca tanto mi cuenta de AliExpress, que las recomendaciones son un suplicio.

Y la culpa la tienen los algoritmos. AliExpress, como cualquier otra plataforma de ventas online, se basa en tu historial de búsquedas a la hora de hacerte recomendaciones.

Antes tenían todo el sentido del mundo, pero ahora solo me aparecen cosas de moda. Y la culpa es de que, como mi mujer usa mi cuenta, me ha fastidiado los algoritmos de AliExpress, por lo que sus recomendaciones ya no son las correctas.

Cómo funcionan las recomendaciones de AliExpress

El algoritmo de recomendación de AliExpress es un sistema que sirve para personalizar la experiencia de compra de los usuarios, y de paso, vender más.

Directo AliExpress | iStock

Este sistema utiliza técnicas avanzadas de aprendizaje automático e inteligencia artificial) para analizar datos de los usuarios y sugerir productos relevantes, maximizando la probabilidad de conversión.

Pero claro, si se buscan cosas no relacionadas (alguien usa tu cuenta), estos algoritmos dejan de funcionar correctamente. ¿La solución? Borrar el historial de búsquedas de AliExpress para reiniciar sus algoritmos y mejorar las recomendaciones.

Cómo borrar el historial de búsquedas en AliExpress

Para solucionar este problema, vamos a reiniciar el algoritmo de AliExpress. ¿El primer paso? Borrar el historial de búsquedas en la plataforma. Con ello, la app dejará de usar info de los productos que has buscado, por lo que se purgan sus algoritmos y empieza de cero.

Abre la app de AliExpress en tu móvil, o versión web

Inicia sesión

Busca la opción Mi Cuenta

Dale a Historial de búsqueda

Si has seguido bien los pasos, verás una lista con tus búsquedas más recientes. Ahora, dale a Borrar todo para eliminar el historial de búsquedas anteriores.