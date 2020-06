La edición fotográfica se ha simplificado de una manera espectacular en los últimos años. Lo que en otros momentos nos hubiera llevado muchos minutos en una aplicación de edición fotográfica, ahora solo nos lleva apenas uno o dos segundos de procesamiento en el teléfono móvil para obtener el mismo resultado. Esto que parece magia para muchos ya se ha convertido en algo completamente habitual para la gran mayoría de los usuarios Android. De hecho hoy os traemos una utilísima app para nuestro móvil Android que es capaz de quitar el fondo de una imagen de una manera bastante rápida y sorprendente.

¿Cómo podemos borrar de un plumazo el fondo?

Esta app ha sido diseñada precisamente para eso, para que el fondo de una imagen desaparezca por completo sin complicación alguna. Esta app se puede descargar de la Play Store de Google y se llama remove.bg: Remove Backgrounds 100% Automatically. Es una aplicación especializada precisamente en eso, en borrar el fondo de nuestras imágenes favoritas. Muchas veces hay fotografías en las que nos vemos bien, pero no nos gusta especialmente el fondo, pues esta app es perfecta para hacerlo de manera automática.

Para ello solo tenemos que cargar la imagen que queremos editar en la aplicación desde el teléfono. Una vez que la hemos subido el proceso es tan sencillo como seleccionar el botón de “removed background” para poder ver la misma imagen sin el fondo. En este caso la app es capaz de reconocer nuestra silueta y borrar todo lo que está alrededor de ella. Pero esta app no solo tiene la gran utilidad de poder borrar el fondo de la pantalla, sino que además nos permite cambiar ese fondo por otro de nuestro agrado. Para ello solo hay que cargar una imagen de fondo para que esta se quede detrás de nuestra silueta como un nuevo fondo.

Es una app que ha sido diseñada para que perdamos el menor tiempo posible editando las fotos de nuestros teléfonos, y que este tiempo lo invirtamos en algo que de verdad nos importe. Esta aplicación es capaz de reconocer la silueta de la persona, recortarla y borrar el fondo en solo cinco segundos. Algo que hasta ahora a un profesional de la imagen le podía llevar perfectamente cinco o diez minutos, si no más dependiendo de la complejidad de la foto. Esta app también es perfecta para crear nuestras propias fotos para el carnet, ya sea tanto de identidad como de conducir.

Porque no dependemos con ella de ir al tradicional “fotomatón” a comprobar cómo nuestras fotos tienen un aspecto horrible, el mismo que tendremos en los siguientes diez años en el documento. Por esa razón esta app nos puede ayudar, porque si de verdad te gustas en una determinada foto que tiene fondo, puedes quitarlo fácilmente con esta app y convertir esa imagen en tu foto carnet particular. Desde luego es la manera más sencilla de recortar fondos en un móvil Android, si es que el fabricante de este aún no ha implementado una herramienta de este tipo en el software de tu teléfono, algo que ya existe en algunos modelos.