Cómo bloquear en Google Fotos a otros usuarios de forma sencilla

Una de las mejores herramientas que ofrece Google en la actualidad es el servicio en el que se pueden almacenar fotografías y que, también, permite editar estas. Hablamos del servicio llamado Google Fotos que ofrece opciones como el compartir contenidos. Mostramos cómo bloquear a otros usuarios para que no puedan acceder a tus álbumes de forma habitual si así lo deseas.

Con el paso del tiempo es posible que se concedieran permisos a otras personas (utilizando su cuenta de Google) para que vieran todo lo que tienes almacenado en el perfil del mencionado servicio de la compañía de Mountain View. Y, por las razones que sean, ahora deseas eliminar esta opción para que no pueda ver absolutamente nada de lo que vas añadiendo de forma ilimitada en esta plataforma que tiene clientes tanto para terminales móviles -sistemas operativos iOS y Android- y navegador. Pues bien, conseguir esto es de lo más sencillo como vamos a mostrar.

Consideraciones antes de hacer esto en Google Fotos

Una vez que se elimina el acceso a Google Fotos bloqueando a una usuario, se debe tener en cuenta que la persona en cuestión -o cuenta de la compañía de Mountain View-, dejará de ver tanto las imágenes como los vídeos que tienes almacenados. Además, toda colaboración que existe en un álbum desaparecerá (y viceversa, el tuyo en alguna de sus creaciones también será historia). Por cierto, es importante tener en cuenta que al hacer esto, otros servicio de Google se pueden ver afectados a la hora de compartir información, un ejemplo es Hangouts.

Pasos para bloquear a un usuario en Google Fotos

Para que todo sea lo más sencillo posible, hemos decidido que todo el proceso se realiza desde la aplicación en un teléfono o tablet, ya que de forma rápida y sin peligros se puede finalizar todo en menos de cinco minutos. Es importante comentar que el bloqueo a una cuenta es completamente reversible, pero la información eliminada no se recupera, por lo que debes pensarte bien si deseas dar el paso.

Esto es lo que tiene que hacer en la aplicación Google Fotos:

Abre la aplicación en tu smartphone o tablet de forma habitual

Accede a un álbum donde el usuario que deseas bloquear esté dado de alta como colaborador, ya que esta es la única forma de conseguir el objetivo

Busca en la parte superior derecha un icono con tres puntos verticales y pulsa en él. Selecciona Más y, posteriormente, Opciones

Entre las opciones que aparecen en pantalla revisa el nombre la persona en cuestión y al encontrarlo pulsa en él. Da uso de nuevo en Más pero ahora tienes que elegir Bloquear usuario

Habrás finalizado

Con este paso todos los accesos que tenía esta persona al álbum elegido se habrán finalizado y, por lo tanto, no podrá ver de nuevo el contenido que tiene este. Sin duda, una forma sencilla de evitar que terceros no deseados, aunque sea de forma temporal, no puedan conocer lo que haces en vacaciones o los fines de semana.