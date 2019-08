Las redes sociales y apps de mensajería tienen en las fotografías a algunos de sus principales alicientes. No cabe duda de que además del propio texto y los mensajes que mandamos, una fotografía bien vale mil palabras escritas, y puede decir mucho más acerca de nuestro estado de ánimo y de las cosas que estamos haciendo en cada momento. Y como es lógico, desde hace mucho tiempo existen editores de fotos en nuestros móviles que nos permiten añadir detalles como la ubicación o la hora donde se ha hecho la fotografía. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es añadirla directamente dentro de WhatsApp, sin necesidad de utilizar una tercera app.

Dale un toque original a tu fotografía en WhatsApp

En los últimos años WhatsApp ha introducido numerosas herramientas con las que es posible editar las fotografías que enviamos a través de la aplicación. Tanto si las hemos hecho con la cámara de fotos como si las elegimos de la galería de fotos del smartphone. Los stickers se han convertido en algunos de los componentes más populares a la hora de decorar las fotografías que enviamos a través de la aplicación. Tenemos miles de stickers a nuestra disposición tanto en la app como a través de otras aplicaciones de la Play Store, normalmente temáticos. Pero hay dos stickers nativos de WhatsApp que pueden personalizar una foto como ninguna otra.

Introduciendo un sticker de ubicación | Tecnoxplora

Hablamos de dos stickers, uno de ubicación y otro de la hora, que sirven para ilustrar el lugar donde nos encontramos en ese momento, teóricamente, porque como veréis, también se puede hacer cierta trampa en un momento dado. Para poder añadir estos stickers debemos hacer lo mismo que normalmente hacemos para integrar un sticker dentro de una fotografía. Para ello seleccionamos la fotografía que vamos a enviar, bien haciendo una nueva desde la cámara de fotos, o bien eligiendo una existente en la galería del teléfono. Una vez que lo hacemos, seleccionamos el icono de la cara sonriente en la parte superior, que a su vez abre el editor de stickers, donde podemos elegir aquel que vamos a añadir a la foto.

En el primer lugar precisamente vemos los stickers que nos interesan, que no son otros que los de la hora y la ubicación. El primero es evidente como funciona, se añade a la foto y automáticamente se muestra la hora actual en una especie de pastilla. En el caso de la ubicación, es algo similar, pero podemos editarlo antes de añadirlo a la foto. Podemos elegir fácilmente que se añada la ubicación actual. Pero si no nos convence lo que pone, porque no queremos ser tan concisos con los detalles que damos, podemos pulsar sobre la lupa y buscar una ubicación concreta. Por lo que puedes mandar una foto con una ubicación que no corresponde con la actual. Es importante antes colocar el mapa en la zona de la que queremos hablar en el sticker, solo de esa manera al hacer la búsqueda encontraremos sitios que añadir a la pegatina. Una vez que lo tenemos, solo hay que moverla por la foto para colocarla en el lugar idóneo, ajustando su orientación y tamaño.