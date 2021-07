Cómo ahorrar datos móviles cuando usas Twitter lejos del Wifi

Twitter es una de las redes sociales de opinión más populares. Desde sus inicios está ha ido evolucionando y ahora son muchas más las funciones que incluye y por lo que el gasto de datos móviles es mucho mayor que es sus inicios. A continuación, te contamos cómo ahorrar datos móviles en Twitter.

Ahorra datos móviles en Twitter

Esta red social se caracterizaba por la brevedad de sus mensajes. Sus conocidos tuit no podían exceder en un principio los 140 caracteres por lo que sintetizar las ideas era clave. Con el paso del tiempo ha ido incorporando hilos que permiten desarrollar más las ideas encadenando tuit. Además, se ha ampliado el límite hasta los 280 caracteres. Pero este no es el motivo por el cual es gasto de datos móviles ha aumentado considerablemente cuando usamos Twitter. Esto es a consecuencias de la incorporación de imágenes y vídeos. Por norma general los vídeos se reproducen automáticamente independientemente estemos o no conectados a una red Wifi. Esto ha hecho que el gasto de datos móviles haya crecido considerablemente. Pero existe una forma de ahorrar datos móviles usando un ajuste de configuración, sigue los pasos para activarlo.

Abre Twitter y accede a las opciones de configuración .

. Para acceder a las opciones de configuración, pulsa en el icono de las t res rayas horizontales en la esquina superior izquierda.

en la esquina superior izquierda. Selecciona “configuración y privacidad” que se encuentra en la parte inferior del menú.

que se encuentra en la parte inferior del menú. En el apartado general, pulsa sobre la opción “uso de datos”

Entramos en la opción "ahorrador de datos".

Marca en la casilla ahorrador de datos para activarlo.

Al hacerlo, los vídeos no se producirán de forma automática, sino que tendremos que pulsar en cada uno de los vídeos que nos interesen para reproducirlos. Con lo que conseguimos un considerable ahorro de datos si no estamos conectados una red Wifi. Además de esto, la calidad de las imágenes que se muestra es menor.

Configurando el ahorro de datos en Twitter | TecnoXplora

Pero si no queremos realizar un ajuste tan drástico, podemos hacer uso del resto de las opciones de configuración que están disponibles cuando el ahorro de datos esta desactivado. Entre estas están divididas en dos categorías imágenes y vídeos. En las imágenes podemos seleccionar cuando queremos que se muestren imágenes en alta calidad, pudiendo elegir entre con Wifi, datos móviles o nunca. Y del mismo modo podemos limitar el uso de datos cuando subimos imágenes en alta calidad a la red. En el apartado vídeo nos encontramos las mismas opciones.

También entre las opciones de ahorro de datos encontramos la opción “sincronización de datos”. Este ajuste permite o no a Twitter actualizar y sincronizar sus contenidos en segundo plano. Por lo que estableciendo intervalos de sincronización en función del uso que hacemos de la red social, podemos ahorrar una buena cantidad de datos de nuestra tarifa móvil. De este modo la red se sincronizará en los momentos que le indiquemos y que además pueden coincidir con que estemos conectados en una red Wifi.