Copiar archivos es una de las funciones más habituales que hacemos en nuestro ordenador a diario. Y normalmente dependiendo del tipo de dispositivo al que estamos copiando los archivos podemos tardar más o menos tiempo en hacerlo. Pero hay programas que os permiten copiar los archivos de forma más rápida, ya que estos se dedican íntegramente a esta tarea. Hoy os traemos uno de los más populares y que además es gratis.

Teracopy, la mejor forma de copiar contenidos en Windows 10

Se trata de una app específicamente pensada para copiar archivos en Windows 10. Pensaréis que este tipo de app no debería ser necesaria en nuestro ordenador, porque al fin y al cabo no va a cambiar nada respecto de como lo hace Windows, pero nada más lejos de la realidad. Porque esta app cuenta con sus propios algoritmos de copia, que permiten acelerar el tiempo que necesita el ordenador en copiar los archivos, y haciéndolo así más rápido de lo que normalmente puede hacerlo el sistema operativo de Microsoft.

Copiando datos | Teracopy

Por tanto estamos ante una app que sí que es capaz de copiar los archivos en menos tiempo del que necesita Windows 10. Además, para utilizar de manera más cómoda la app, podemos decirle a Windows que sea esta la app predeterminada para copiar y mover archivos en el sistema de archivos del ordenador. Por tanto, es una buena manera de acelerar las copias de archivos. Sobre todo cuando son muchos los archivos los que queremos copiar. Esta aplicación también detecta aquellos archivos que pueden estar corruptos o que puedan presentar problemas, y por tanto demorar la copia de los archivos. Lo que hace Teracopy es seguir la copia de todos los archivos y posponer la de los problemáticos, de esta manera no se detiene la copia y por tanto no perdemos tiempo mirando a una pantalla y pulsando que omitir en la copia de los archivos. Como veis, todas las opciones están encaminadas a hacer las copias de archivos lo más rápidas posibles.

Además Teracopy es una app gratuita, que podemos descargar ahora mismo desde su página web oficial, por lo tanto no debemos gastarnos ni un euro en contar con una de las apps para Windows 10 mejor valoradas. Es una de esas apps en las que normalmente no pensamos, porque sencillamente no creemos o pensamos que puedan existir apps dedicadas solo a copiar archivos, pero este Teracopy es el mejor ejemplo. Podéis descargar Teracopy completamente gratis desde aquí. Una aplicación que como verás es muy sencilla de utilizar, y que sí, es capaz de acelerar la manera en que se copian los archivos, y por tanto, nos permite ganar tiempo en el día a día utilizando nuestro ordenador con Windows 10.