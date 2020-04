La aplicación de mapas de Google cuenta con más ramificaciones que nunca, lo que empezó siendo una simple apps de mapas para darnos indicaciones de navegación entre dos puntos, ahora se ha convertido en toda una enciclopedia de nuestra vida, ya que gracias a la cronología se almacenan todos nuestros movimientos como nunca lo había hecho antes otras aplicaciones. Hoy os contamos una de sus características más interesantes, como es la que nos dice cuáles han sido los lugares que más hemos visitado a lo largo de los últimos años. Una curiosa lista que refleja en números nuestra vida a lo largo de tantos años.

Los lugares que más has visitado a lo largo de los años

Lo primero que debes tener en cuenta para contar con un historial como este es tener actualizada la cronología en Google Maps. De lo contrario la app no irá recolectando nuestros datos de ubicación a lo largo de los años. Si es así, puedes acceder a la cronología de Google Maps desde el navegador web, entrando en esta dirección web. Una vez dentro vamos a poder ver diferentes secciones con distintos números generados por la aplicación en la cronología. El que nos interesa es el gran recuadro de color rojo que podemos ver en la parte izquierda, donde se puede apreciar que pone un número de sitios que hemos visitado, en este caso como veis pone que hemos visitado 402 lugares a lo largo de bastantes años.

Debemos pulsar en el recuadro rojo de la izquierda | Tecnoxplora

Solo tienes que pulsar sobre este recuadro para poder acceder a una lista de los lugares que más has visitado desde que Google Maps guarda tus datos de ubicación. Puedes elegir dos tipos de visualización, en una los lugares que más has visitado, ordenados del más al menos visitado, así como los lugares que simplemente has visitado, y que constan entre los lugares que Google Maps ha reconocido en tus desplazamientos. Ahí la lista puede ser interminable, porque cualquier sitio por el que hayas pasado cerca queda registrado, y la mayoría de veces no se terminan por confirmar. El listado que nos interesa es el de los lugares que más se han visitado. Ahí podemos ver los treinta a los que más hemos visitado.

Listado de los lugares que más hemos visitado en los últimos años | Tecnoxplora

Al lado de cada uno de estos sitios podemos ver el número de veces que lo hemos visitado. Lógicamente en primer lugar siempre estará tu casa y la ubicación de tu trabajo, si es que llevas en él tanto tiempo como viviendo en tu casa. Sin duda es un documento que gana en valor con el paso de los años, porque cuantos más datos se recolectan más completa es esa “radiografía” de nuestra vida resumida en ubicaciones y lugares que hemos visitado. Lógicamente el que Google siga nuestros movimientos puede tener sus implicaciones, pero desde luego si no tienes nada que esconder, es una característica muy interesante, ya que nos permite recorrer nuestra vida y movimientos a golpe de ratón desde el navegador web, o desde la propia app de Google Maps.