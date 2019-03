Clear, una app que borra tus meteduras de pata online

Creo que Clear deja bastante claro de qué va solo con su nombre (no caigáis en el ‘false friend’, queridos lectores, que no significa solo ‘claro’ sino también ‘borrar’) ¿De qué puede tratar una app que se llama ‘Borrar’ en inglés? Eso es. La única función de Clear es eliminar cosas, o más concretamente, las cosas estúpidas que has dicho en Twitter o Facebook.

No, no pongas esa cara: todos hemos dicho cosas inapropiadas en las redes sociales, ya sea insultar a alguien indirectamente, escribir burradas borracho (o sin emborrachar) o darte cuenta de que algo que dijiste hace tiempo puede ocasionarte un problema para encontrar trabajo en esa empresa diabólica que tan buen sueldo paga. Sí, amigos, ahora los jefes te miran el Twitter y te juzgan de antemano por ello.

Algo así le pasó al creador de Clear, a Ethan Czahor, que iba a ser el jefe de tecnología de Jeb Bush hasta que los periodistas, esos carroñeros, desvelaron viejos tuits ofensivos que había escrito y tuvo que renunciar a su puesto ¿Alguien ha dicho distopía? No, este es nuestro presente. Por eso quizá Clear tiene tanto atractivo como herramienta, pues le habría evitado el despido o renuncia a Czahor.

Es un hecho que las redes sociales dan mala imagen de quienes somos en el presente debido a los tuits que poníamos en el pasado, ya fuera porque no sabíamos usar bien la red social de turno o porque ahora es mucho más popular. Hasta mi madre tiene Twitter, pero menos mal que ella no sabe indagar en mi historial, porque encontraría cosas vergonzosas.

Por esa razón, podría conectar Clear con mis cuentas de Facebook y Twitter y, tras unos cuantos minutos de análisis, encontrar, según sus algoritmos, qué cosas malas he dicho y recibir una puntuación en consecuencia. Obviamente, la app aún está en proceso de desarrollo (de hecho, para probarla ahora mismo hay que hacer cola digital), tiene fallos y no encuentra bien todas las palabras en español... pero su utilidad es innegable.

La app no solo busca insultos evidentes, sino también palabras que pudieran ir ligadas a ellos. No va a identificarte todos los tuits en los que has puesto “hijo”, pero quizá sí “hijo de”. Como el algoritmo aún está en desarrollo, los resultados obtenidos pueden ir mejorándose y hasta utilizar los resultados de otra personas para investigar los tuyos. Será por posibilidades, vaya.

Sea como fuere, la mejor forma de que Clear sea efectivo es, bueno, no usándolo, o lo que es lo mismo, teniendo cierto cuidado con lo que ponemos en las redes sociales y siendo conscientes de que son lugares públicos donde cualquiera puede sacarnos los colores pasado mañana por algo que dijimos y que ahora ya no pensamos o que ya en su día era una tontería como una catedral.

Además, todo esto sienta las bases para una discusión: ¿realmente es lícito permitir que un racista borre sus tuits -perdón por la expresión- de mierda? ¿No debería vivir con ello y aprender la lección en lugar de ocultar sus errores? Y quien dice racista, dice un corrupto que borra sus tuits de un viaje a las Bahamas, ojo.

Como herramienta, aislada de estos temas, Clear puede tener cierta utilidad, pero el problema de fondo es difícil de ver en un momento donde la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad para adaptarnos a ella. Sea como fuere, si quieres probarla, necesitas un dispositivo iOS y darte de alta en la lista de espera. Y haberla liado antes diciendo algo inadecuado, claro.