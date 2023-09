¿Chatear desde WhatsApp con Telegram o iMessage? Meta ya trabajaría en ello

Aunque parezca algo bastante descabellado, en el futuro va a ser no solo normal, sino la norma. Ya que la Unión Europea sigue avanzando en garantizar los derechos de los consumidores con todo tipo de legislación que busque reducir la omnipresencia de algunas tecnológicas en nuestras vidas.

Es el caso de las apps de mensajería, controladas por un puñado de compañías que normalmente limitan la operativa a sus redes sociales y apps, algo lógico por otra parte. Pero eso va a cambiar, y dentro de poco podremos disfrutar de apps de mensajería multiplataforma, como es el caso de WhatsApp, que ya contempla esta posibilidad.

Interoperabilidad entre plataformas

Esa es la palabra que ha promulgado la Unión Europea en los últimos meses para que no dependamos de una sola plataforma para comunicarnos. Como sabéis, no es posible el envío de mensajes entre WhatsApp y Telegram, o iMessage y viceversa. Pues bien, la legislación va a obligar a las grandes tecnológicas a derribar estos muros, con el objetivo de que el hecho de tener instalada una app u otra no sea impedimento para escribir a otra persona.

Vamos, que, si tienes un iPhone y usas normalmente iMessage, puedas escribir a alguien con WhatsApp desde la app de Apple, y viceversa, aunque uno tenga un iPhone y el otro un móvil Android. Esto también implica que personas que no tengan cuentas de WhatsApp puedan comunicarse con quienes sí tienen ya una cuenta, y en definitiva, que no haya barreras a la hora de contactar con quien queramos, ya que normalmente estas trabas las pone el software, que limita el acceso a estas aplicaciones. Y eso es precisamente lo que se ha dejado ver ahora, el primer síntoma de la llegada de esta interoperabilidad a la app de Meta.

Concretamente ha sido en la versión 2.23.19.8 de Android donde se ha podido ver ya una nueva sección dentro de la aplicación, denominada Apps de terceros, que debería darnos acceso a mensajes escritos desde esas otras aplicaciones y plataformas que al menos a día de hoy no son compatibles con WhatsApp. Esto básicamente sería una sección o chat adicional donde aparecerían los mensajes de esas personas que nos escriben desde otras plataformas o que tan siquiera tienen cuenta de WhatsApp.

De momento es totalmente inoperante, pero ya nos avanza que Meta trabaja para cumplir la futura Ley, y que va a facilitar lo más posible que podamos hablar con personas de cualquier plataforma de mensajería. Lógicamente este mismo paso lo tendrán que dar el resto de plataformas de mensajería, o de lo contrario será totalmente estéril el intento de poder liberalizar las conversaciones y que estas no se encuentren encadenadas sí o sí a una determinada plataforma.

Algo que a día de hoy parece bastante difícil en entornos como iOS e iMessage, con una Apple que se ha mostrado una y otra vez frontalmente en contra de este tipo de iniciativas, ya que prefieren conservar la exclusividad de su plataforma de comunicación. Pero no van a tener otro remedio, como ha ocurrido con el conector USB tipo C, impuesto también por Europa.