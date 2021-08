Las capturas "con scroll" llegarán a Google Chrome en tu móvil muy pronto

No cabe duda de que las capturas de pantalla son una de las utilidades más populares de cualquier sistema operativo, ya sea móvil o de sobremesa. Y es que con estas capturas de pantalla podemos inmortalizar algo que ocurre en la pantalla del dispositivo y compartirlo a otras personas. En estos últimos años las herramientas de captura de pantalla se han actualizado con funcionalidades muy útiles, como es la de la captura de pantalla en scroll, que básicamente nos permite capturar la pantalla no solo de la parte que aparece en la pantalla en ese momento, por ejemplo de una página web, sino en su totalidad, desde la parte superior de la pantalla hasta donde termina la página web. Algo que por fin vamos a poder hacer en Google Chrome de forma nativa.

Sin necesidad de apps o extensiones

Así lo hemos conocido gracias a XDA, que ha conseguido acceder al código de la aplicación de navegación en la web, que nos permite conocer que Google tiene ya en marcha la implementación de esta función para poder hacer capturas de pantalla con scroll, o con desplazamiento vertical, para poder capturar toda una página web. Esta nueva funcionalidad se encuentra dentro de la beta de Android 12, por lo que todo apunta que será con esta actualización del sistema cuando contemos con esta interesante novedad en los teléfonos del sistema operativo de Google. Ahora bien, parece que de momento la funcionalidad está algo limitada.

Nueva función de captura desde Google Chrome | Foto de kate torline en Unsplash

Y es que no todas las apps son compatibles con esta funcionalidad. Ya que no en todas las aplicaciones se da la posibilidad de capturar la pantalla de arriba abajo por completo. Es el caso de Google Chrome, del que no se pueden capturar páginas web en esta modalidad, y del que ahora sabemos que sí será posible hacerlo muy pronto. No obstante parece que en las próximas semanas Google irá ampliando la compatibilidad y ofreciendo las herramientas necesarias a los desarrolladores para que sea posible utilizar este tipo de captura con otras apps más allá del navegador. La idea es que Android 12 permita este tipo de captura de toda la pantalla de forma nativa, sin tener que acudir a apps de terceros que nos permiten hacer este tipo de capturas.

Como sabéis hay muchos móviles Android que ya permiten hacer este tipo de capturas gracias a algunas capas de personalización que integran este tipo de funciones. Pero hay otras muchas de varios fabricantes que no lo ofrecen, y que por tanto necesitan de esta implementación por parte de Google para poder hacer las capturas con scroll de forma nativa. Sin duda una de esas características que mejoran y mucho la versatilidad de los teléfonos. Probablemente cuando se estrene Android 12 en multitud de móviles a la vuelta del verano podamos disfrutar de esta esperada función de captura de pantalla. Sin duda una función que vamos a agradecer y mucho cuando esté disponible en esos móviles Android que aún no pueden disfrutar de este tipo de capturas tan útiles.