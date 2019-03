En breve expira el ultimátum de Apple: o rediseñas tu app o la bloquea

Se acerca la fecha límite y muchos desarrolladores se han dormido en los laureles. Los de Cupertino avisaron en su web el 17 diciembre del año pasado que había un plazo para que todas las aplicaciones del App Store estuvieran adaptadas a la interfaz de iOS7, creadas con la última versión de Xcode5 y optimizadas para los procesadores de 64 bits. El día marcado en rojo en el calendario es el 1 de febrero.

Apple no va a eliminar las que se queden fuera, pero no se aceptarán actualizaciones ni apps nuevas si no cumplen esos requisitos. Un ultimátum que no es solamente para desarrolladores, sino también para los pocos que quedan por actualizar el sistema operativo en dispositivos compatibles con iOS7, es decir, a partir del iPad 2 y del iPhone 4.

No es la primera vez que esto sucede: después de la salida del iPhone 5, Apple metió prisa para que las apps se adaptaran al nuevo tamaño de pantalla. La de ahora es un acicate para ofrecer una compatibilidad completa a los usuarios, pero también se interpreta como una decisión para evitar la fragmentación de versiones, una cualidad que es endémica en Android, el mayor competidor.

No obstante, esta decisión supone también fragmentar, dejando en la cuneta a usuarios con iPhone 3GS, el primer modelo de iPad o las cuatro primeras generaciones de iPod Touch. Los que tengan iOS6 no recibirán las nuevas versiones de sus aplicaciones. Por si fuera poco la primera gran revisión, la 7.1, está al caer.

¿Por qué tanta prisa?

Cuarenta días podría parecer poca antelación por parte de los de la manzana mordida, pero en realidad la nueva versión de iOS fue presentada por primera vez en junio del año pasado y desde septiembre está disponible para descargar. Además, antes de eso, la comunidad de desarrolladores tenía acceso a varias betas del SO.

Las aplicaciones más utilizadas ya se encuentran adaptadas, aunque algunas como WhatsApp tardaron dos meses en rediseñarse con los criterios que impone ahora Apple (detallados en este enlace): diseño, iconos planos y sin relieve, navegación interna, menús, efectos, transiciones, capas con transparencias para conseguir profundidad.... Otras, como por ejemplo Klout, se han dormido en los laureles y aún no se han adaptado a iOS7.

En realidad, a estas alturas ya casi el 85% de los que han recibido la actualización (via OTA) la han instalado, pero no descartes que en esta recta final del plazo empieces a recibir un montón de actualizaciones en nuestro iPhone, iPad o iPod Touch.