Aumenta un 10 % de batería en tu móvil con esta función de Google

Google va evolucionando como todo día a día. Cada vez proporciona al usuario más funciones a través de las cuales se pueden descubrir nuevas utilidades de nuestro smartphone y adaptarlo a nuestra medida para que el uso del móvil sea siempre un poco más cómodo.

Una de las últimas novedades de las que hablamos nos ayuda a que la batería de nuestro teléfono nos aguante un poco más de lo normal. No obstante, activar este truco no es sencillo ya que no se encuentra a simple vista, por lo que en este artículo te vamos a ayudar a encontrarlo.

Cómo conseguir que la batería de tu móvil te dure más con Google

Esta función está disponible en el navegador de Google, pero no la encontrarás si la buscas en tu navegador, sino que es necesario descargarse una versión específica. Hay que tener instalada la versión de Google "Chrome Dev". Este es uno de los servicios que Google tiene en pruebas antes de decidirse a ponerlas al servicio de todos los usuarios de manera estándar.

En la barra de navegación de Google hay que introducir la siguiente url (chrome://flags). Una vez estemos inmersos en esta dirección podremos ver varias funciones con el título de "Experiments".

De todas ellas la que nos interesa lleva el nombre de "Quick intensive throttling after loading". Ya cuando la tengamos localizada, tendremos que seleccionar la opción "Default" para conseguir entrar en la configuración y poder activar este servicio.

Eso sí, es imprescindible reiniciar la aplicación de Google para disfrutar de este nuevo servicio. Es verdad que no es el truco más accesible, pero es innegable que conocer su existencia te permitirá ganar varios minutos de uso de la batería de tu móvil cuando uses el navegador. Para lo que desees, reproducción multimedia, entrar en algún sitio web, chatear etc.

