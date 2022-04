Ahorra batería en tu portátil con estos consejos

Los ordenadores portátiles se han convertido en una pieza clave en nuestro día a día. Para empezar, su particular diseño ofrece una versatilidad al permitir utilizarlos donde los necesites. Además, durante la pandemia del coronavirus se convirtieron en una herramienta básica de teletrabajo para aquellas personas que alternaban el trabajo en casa con el presencial.

Y si tienes un equipo de estas características, sabrás que la autonomía de los portátiles es su gran talón de Aquiles. Hay modelos muy vitaminados y que ofrecen unos tiempos de pantalla encendida fuera de toda duda, pero en la mayoría de casos no tenemos garantizadas más que cuatro o cinco horas. Y en función del uso que le des durarán mucho menos.

Por suerte, hay una serie de trucos y consejos que puedes seguir si quieres aumentar la autonomía de tu equipo para exprimir al máximo la batería del ordenador portátil.

Cómo aumentar la autonomía de tu ordenador portátil

Ordenador portátil | Apple

Si quieres alargar la batería de tu ordenador portátil, lo primero que tienes que hacer es reducir los niveles de brillo. La pantalla es el elemento que más consume, por lo que si reduces los nits conseguirás alargar un poco la batería de tu dispositivo.

Por otro lado, te invitamos a desactivar el teclado retroiluminado. La luz de las teclas puede resultar especialmente útil en determinadas situaciones, pero si estás trabajando en una cafetería, es muy probable que no necesites una iluminación extra.

También te recomendamos desconectar cualquier periférico que no utilices. Evidentemente, no hablamos del ratón o teclado, pero mejor no tener dispositivo Bluetooth conectados. ¿Escuchas música? Utiliza tu móvil para abrir Spotify en vez de hacerlo desde el ordenador.

Por último, si quieres ahorrar batería en el portátil y quieres ver vídeos en YouTube o cualquier plataforma semejante, reduce la resolución del contenido que vayas a ver. Mejor ver ese vídeo en 720p que en 1080p para estirar un poco la autonomía de tu dispositivo.

Mitos que debes ignorar

Con estos trucos vas a poder comprobar cómo la autonomía de tu ordenador portátil mejora de forma considerable. Aunque también queremos aprovechar para hablar sobre dos mitos que no son reales.

Para empezar, no bajes la resolución de tu portátil para ganar autonomía, la diferencia es ínfima y no conseguirás absolutamente nada más que disfrutar de una peor calidad de imagen. No compensa en absoluto.

Y el otro mito tiene que ver con el modo avión. Encontrarás en diversos sitios webs que si quieres ahorrar batería en tu portátil lo mejor que puedes hacer es activar este modo. Nada más lejos de la realidad. La diferencia en términos de consumo al tener el modo avión activado son ínfimas, por lo que tampoco vale la pena usar este truco para rascar unos minutos extra de autonomía.