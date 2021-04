El asistente de Google permitirá más funciones sin necesidad de decir "Hey Google"

No cabe duda que el asistente de Google llegó en su momento a nosotros como una aplicación más para nuestro móvil, que nos permitía tomar el control de este mediante los comandos de voz. Pero con el paso del tiempo se ha convertido en una herramienta indispensable para poder controlar el hogar conectado y miles de dispositivos inteligentes conectados al Internet de las Cosas. Para poder controlar estos dispositivos mediante este asistente siempre hemos tenido que iniciar las órdenes con “Hey Google” u “OK Google” algo que ya no va a ser necesario con algunas funcionalidades que hacen del todo antinatural el uso de estos comandos. Algo que va a llegar pronto al asistente gracias a los “atajos” que está preparando Google.

Una nueva función, por el momento experimental

Desde luego en Google saben hacer muchas cosas bien, pero no parece ser su fuerte nombrar a las nuevas funcionalidades. Al menos esa impresión nos da que hayan bautizado con el nombre de “Guacamole” a una nueva funcionalidad que permitirá prescindir de los comandos de invocación del asistente cuando ejecutamos determinadas órdenes. Esta nueva funcionalidad se ha dejado ver en la última versión de la app de Google en Android, y básicamente permite prescindir de esos comandos de voz ya que se tratan de atajos rápidos para realizar determinadas tareas.

Asistente de Google | Google

Estas tareas rápidas pueden ser responder una llamada, configurar el dispositivo o detener una alarma que está sonando, entre otras muchas cosas. Las ocasiones en las que estas funciones pueden ser útiles son aquellas en las que necesitamos dar una orden rápidamente al asistente, como por ejemplo para detener una alarma que nos acaba de despertar de una larga siesta, o para silenciar una llamada entrante. En esos casos, con las nuevas funcionalidades, vamos a poder decirle al altavoz de Google que detenga la alarma, o que silencia o responda la llamada sin necesidad de decir antes “Hey Google” u “OK Google”

Algo que tiene bastante sentido, ya que se hace bastante antinatural que tengamos que decir sí o sí en muchas ocasiones esas palabras antes de darle una orden al altavoz. Es algo que pasa con muchos comandos más, por lo que es una función que puede tener mucho recorrido en el futuro. De momento solo es una función experimental que ya se está probando a ciertos niveles, pero desde luego ignoramos la fecha en la que se podrá acceder a ella desde los dispositivos de Google. Sea como fuere, es una función que nos avanza la dirección en la que quiere evolucionar Google a sus dispositivos, sobre todo dotándolos de un uso mucho más natural y menos forzado. Algo que lógicamente llevará su tiempo, ya que no deja de ser una conversación con una máquina, y que como ocurre generalmente con la informática, se mueve por unos cauces determinados, salvo que la inteligencia artificial sea especialmente brillante.