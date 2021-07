El asistente de Google llamará por ti para reservar mesa en un restaurante

No cabe duda de que a la hora de hablar de asistentes de voz, el de Google es el más avanzado. Puede que no sea el más utilizado, pero en todas las pruebas suele revelarse como el más inteligente, y si tenemos en cuenta algunas características que se han expandido por Estados Unidos en los últimos años, podemos considerar que sin duda va muy por delante de sus competidores. Sobre todo por su función Dúplex. Esta permite que le dejemos al asistente realizar llamadas de teléfono para poder reservar por nosotros diferentes servicios, que por su sencillez no son necesarios que realicemos las personas de viva voz. La última de esas funciones es la de pedir mesa en un restaurante, por ejemplo.

Nueva función en camino

Como decimos, la función Dúplex de momento solo está disponible en Estados Unidos, y poco a poco va contando con más posibilidades, que de alguna manera es de esperar que lleguen pronto también a España. En este caso se trata de una nueva función que le ha aparecido a uno de los integrantes de Venture Beat. Este ha comprobado cómo al entrar en la ficha de un restaurante dentro de Google Maps, ha aparecido un nuevo botón. Este básicamente aparece debajo de todos los iconos que nos permiten llamar, obtener direcciones, guardar o compartir el restaurante.

Y básicamente es algo así como “unirse a la lista de espera” una función que después nos hace algunas preguntas para poder adaptar la cita a nuestras necesidades. Como por ejemplo el tiempo que queremos esperar o el número de personas que vamos a ser en esta cita. Una vez que hemos detallado estos datos, Duplex hará su magia y llamará al restaurante para pedir por nosotros la reserva. Conoceremos de la evolución de esta, y si se ha llevado a cabo gracias a que iremos recibiendo mensajes SMS con información sobre el estado de la solicitud. Así en todo momento sabremos si la reserva se ha confirmado.

Google ha hablado con este medio acerca de esta nueva función. Y ha aclarado que se trata de una nueva función que no tiene una fecha concreta para estar disponible para todos los usuarios. Por tanto habrá que esperar todavía tiempo, más aquí en Europa donde todavía no existe la función Dúplex para poder hacer estas llamadas automáticas. Dúplex utiliza las redes neuronales y la inteligencia artificial para poder mantener conversaciones con personas reales, pudiendo entender lo que estas personas dicen y responder de manera adecuada para obtener el objetivo final, que no es otro que contar con nuestra reserva, ya sea en el restaurante, o como hemos visto previamente también en la peluquería.

Es lógico que esta función esté por llegar todavía al España por ejemplo, si tenemos en cuenta que además de las dificultades lógicas del idioma, que tendrá que adaptar Google, también puede haber cierto choque cultural. Y es que no parece que en muchos sectores estemos todavía preparados para conversar con una máquina con el objetivo de hacer una reserva, pero todo llegará.