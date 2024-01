Asípuedes descargar el justificante de empadronamiento desde tu móvil

Por fin la administración pública está realizando una transformación digital. Algunos organismos como la DGT o la Agencia Tributaria, han lanzado sus apps y con el paso del tiempo van incluyendo y mejorando sus funciones. Este también es el caso de Mi Carpeta Ciudadana, una app a través de la cual puedes acceder a parte de la información que disponen de nosotros las distintas administraciones, además de algunos trámites. En la última actualización además permite conseguir el justificante de empadronamiento del INE.

Accede al INE y descarga el justificante de empadronamiento

Aunque su lanzamiento es relativamente reciente si lo comparamos con otras apps de la administración, poco a poco están desarrollando su potencial. Desde el principio se puede consultar datos sobre nuestras viviendas, los puntos del carnet de conducir o los títulos formativos de los que disponemos.

Mi carpeta ciudadana | TecnoXplora

Ahora además podemos acceder a nuestros datos de empadronamiento y sacar el certificado. Por lo que si lo necesitamos para alguna gestión no será necesario desplazarnos para conseguirlo. Para descargarlo, solo tenemos que seguir los siguientes pasos:

En primer lugar, descargar e instalar la app en nuestro móvil.

Para acceder a esta debemos introducir nuestro DNI e identificarnos usando cualquiera de los métodos disponibles, en nuestro caso hemos usado Cl@ve PIN.

Una vez en la app, en el menú de la parte inferior de la pantalla, selecciona “ vivienda ”.

”. En las opciones que nos ofrece esta nueva ventana seleccionamos “mi domicilio (datos del padrón)”

De forma inmediata y automática se mostrarán todos los datos relativos a nuestro domicilio, calle, municipio, provincia y código postal. Además de la fecha de inscripción en el mismo.

En la parte inferior de este menú encontramos varias opciones de descarga, entre la se encuentra “descargar justificante”.

Pulsando en este tras unos segundos de forma automática se genera un documento en PDF que se descarga a nuestro dispositivo con los datos que necesitamos.

También podemos descargarlo en formato multilingüe si fuera necesario, pulsando en el botón correspondiente.

si fuera necesario, pulsando en el botón correspondiente. La última opción que aparece es la de enviar a Passbook, del mismo modo genera un archivo que se descargará en la ruta que hayamos seleccionado.

De esta forma tan sencilla y en cuestión de segundos obtendremos nuestros certificados. Debemos recordar que estos tienen una validez determinada y pasado este tiempo debemos solicitarlo de nuevo. La digitalización de estos trámites agiliza la burocracia y además de evitarnos el desplazamiento, también nos ahorra tiempos de espera y hacer largas colas.

Pero esto no es lo única información relativa al podrán a la que podemos acceder, también podemos consultar el histórico de los lugares en los que nos hemos empadronado. Si hemos tenido varios lugares de residencia estos aparecerán en orden cronológico con los periodos de tiempo en los que hemos estado registrados en el municipio. Pulsando sobre cada uno de ellos obtendremos datos acerca de la dirección exacta en la que hemos residido. Aunque de esto último no podemos sacar justificante ni certificado, aunque no es algo que nos suelen pedir otras administraciones.