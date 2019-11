La aplicación de mensajería de Facebook sigue actualizándose todas las semanas, con algunas novedades que sin duda van a cambiar nuestra forma de utilizar una de las apps más populares del planeta. Si ayer conocíamos la mayor preeminencia de Facebook en algunas zonas de la aplicación y algunas nuevas pinceladas del modo oscuro, ahora le ha tocado el turno a una interesante novedad relacionada con uno de los aspectos más “polémicos” de la app, como es la del bloqueo de los usuarios, algo que en mayor o menor medida hemos tenido que hacer muchos de nosotros.

Una nueva manera de recordar a un bloqueado

La aplicación de mensajería nos permite ya desde hace años poder bloquear a un usuario. Esta herramienta es básica para poder utilizar la aplicación, ya que con ella podemos evitar que alguien nos escriba dentro de WhatsApp, sea cual sea el motivo. Normalmente para bloquear un contacto debemos ir a este en la agenda de WhatsApp y marcarlo como tal. A partir de ese momento no podrá ver nuestra foto de perfil u otra información, y por supuesto tampoco nos podrá escribir dentro de los chats, por lo que su actividad con nosotros se verá completamente bloqueada.

Pero aunque hay formas de saber qué o cuántos contactos tenemos bloqueados, es posible que, una de dos, cambiemos de opinión y lo admitamos de nuevo, o por el contrario, que no nos acordemos de que lo habíamos bloqueado y entremos en su chat para escribirlo, esto es algo que puede pasar perfectamente. Pues bien, ahora, si eso ocurre, cuando entres en el chat, vas a poder comprobar en la parte inferior de este, con un mensaje, que ese contacto está bloqueado. Es algo que veremos dentro de una pequeña cartela donde se muestra el texto “Has bloqueado a este contacto. Pulsa para desbloquearlo” por lo que además ahí tenemos otra de estas novedades.

La que nos permitirá desde el mismo chat desbloquear a ese contacto. Porque bastará con pulsar sobre ese nuevo botón para desbloquear a este contacto. Esto es algo que podremos hacer solo desde los chats individuales, y no los de grupo. Además esta advertencia se mostrará solo en nuestro chat, ya que el otro contacto no sabrá nada en absoluto sobre nuestro bloqueo, y mucho menos sobre estos mensajes que nos advierten del bloqueo y el desbloqueo. Esta novedad llega a la versión beta 2.19.332 de WhatsApp, por lo que de momento es un cambio que no llegará a la versión estable. Incluso quienes cuentan con esta versión de la beta no lo verán, ya que de momento es un simple cambio en el desarrollo, por lo que esta función se encuentra oculta actualmente.

Nuevo aviso de registro

La app también está trabajando en un nuevo aviso que nos advertirá de que alguien está intentando registrar nuestro número de teléfono de WhatsApp desde otra cuenta o lugar. Esto lo veremos en una nueva ventana emergente que nos avisará de esta situación. Hasta ahora solo podrías enterarte el recibir el SMS de confirmación de intento de registro, de esta manera se podrán evitar suplantaciones de identidad.