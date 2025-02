Así puedes transformar una llamada de voz en una videollamada desde tu móvil Android

Google Meet, nació como una app a través de las cuales hacer videollamadas, aunque poco a poco se ha ido convirtiendo en una herramienta indispensable, para todos aquellos usuarios que cuentan aún con teletrabajo o trabajo a distancia. Reunirme sin necesidad de desplazarse es uno de sus principales cometidos. Ahora además está recibiendo nuevas funciones que nos permiten una mejor comunicación con nuestros contactos.

Convierte una llamada de teléfono en una reunión con Meet

En las últimas semanas, los usuarios de la herramienta están recibiendo la última actualización de la app de Google, la cual incluye nuevas e interesantes funciones, que permiten conectar de una forma mucho más rápida e intuitiva. En el caso de la versión móvil, viene de la mano de la integración de esta con otras de las aplicaciones más populares de los de Mountain View. A través de la app del Teléfono de Google, tenemos la opción de transformar una simple llamada en una reunión improvisada. Esto sucede gracias a otra novedad que hemos conocido en los últimos meses como son las llamadas Wifi.

Invitandon a unirse a Google Meet a través de una llamada | TecnoXplota

Estas permiten mantener una conversación telefónica, sin necesidad de incurrir en un gasto adicional en tu factura, si no dispones de una tarifa plana de llamadas, ya que la conversación tendrá lugar a través de datos móviles. Durante este tipo de llamadas, podemos invitar a la persona con la que estamos hablando a unirse a una reunión por Google Meet de manera que no solo podremos escuchar nuestras voces, si no que también podemos vernos o incluso compartir nuestra pantalla si es necesario.

Durante la llamada, junto a la foto de perfil del contacto, en la esquina superior derecha de la pantalla vemos que aparece, el icono de la cara, pulsando sobre este y sin cortar la comunicación tenemos la opción de cambiar el modo en que nos comunicamos. Para ello, solo debemos pulsar en el “botón redactar una invitación” que aparece en la parte inferior de la pantalla. Al mismo tiempo, si disponemos de varios números de teléfono, tenemos la opción de elegir a través de qué número se realizará la comunicación, algo que debemos configurar desde los ajustes. Cambiando el número a través de los servicios de tu cuenta de Google.

Por el momento esta nueva funcionalidad no está disponible para todos los usuarios de la app de Teléfono de Google. Solo pueden disfrutar de esta por el momento los usuarios que dispongan de la última actualización del sistema operativo, Android 15. Entre los que se encuentran los dispositivos del propio fabricante, los Google Pixel.

Debemos recordar que estos son los primeros en probar todas las nuevas funciones que van implantando sus desarrolladores. El resto, tendrán que esperar a la actualización de sus dispositivos y que termine el despliegue del mismo. La versión móvil no ha sido la única en recibir novedades en lo que ha llamado se refiere, ya que en la versión de escritorio de WorkSpace, podemos encontrar una funcionalidad similar con las reuniones rápidas, Las cuales nos permiten comunicarnos con nuestros contactos de una forma mucho más rápida e intuitiva.