Así puedes mover apps a la tarjeta microSD de tu móvil Android

Uno de los problemas más habituales con nuestro teléfono móvil es la falta de espacio. La memoria es finita y aunque cada vez nuestros dispositivos cuentan con una mayor memoria, siempre terminamos llenándola. Por lo que una buena solución, es disponer de memoria extra con una tarjeta de memoria SD, siempre y nuestro teléfono nos permita.

Libera espacio trasladando aplicaciones a la tarjeta SD

Por mucha memoria que tenga nuestro teléfono móvil al final siempre terminamos llenándola. Aplicaciones, juegos o vídeos en 4K son algunos de los contenidos que acaparan la capacidad de almacenamiento de nuestros dispositivos. Son muchos los fabricantes y modelos que contemplan el uso de tarjetas de memoria SD con las que ampliar la memoria. De esta forma podemos mover aplicaciones o contenido a estas y de este modo liberar memoria, mejorando también el rendimiento del teléfono.

Pero antes de lanzarnos a la compra de una tarjeta SD antes debemos tener en cuenta y verificar en las especificaciones de nuestro teléfono cual es la mejor opción de compra. Puesto que si no compramos la adecuada podemos ver como empeora el rendimiento en vez de mejorarlo.

Aumenta la capacidad de almacenamiento

Una vez colocamos la tarjeta SD en el lugar correspondiente, recibiremos una notificación de que ha sido encontrada una nueva tarjeta SD.

En este momento comenzamos el proceso tocando para ello en la opción “ configurar ”. en las versiones más modernas no será necesario realizar estos cambios, pues como hemos comentado no hace distinción entre almacenamiento interno e interno. Si disponemos de versiones anteriores, debemos seguir los siguientes pasos:

”. en las versiones más modernas no será necesario realizar estos cambios, pues como hemos comentado no hace distinción entre almacenamiento interno e interno. Si disponemos de versiones anteriores, debemos seguir los siguientes pasos: En primer lugar, accederemos a la “información de la aplicación” , dependiendo del sistema o el fabricante podemos acceder a esta de distintas formas.

, dependiendo del sistema o el fabricante podemos acceder a esta de distintas formas. Una vez accedemos a la información de la app, pulsa sobre “ almacenamiento ”.

”. Si la aplicación que queremos mover es compatible aparecerá un botón con la etiqueta cambiar.

Si la aplicación que queremos mover es compatible aparecerá un botón con la etiqueta cambiar. Pulsando sobre este, podremos seleccionar la tarjeta SD y a continuación pulsar sobre “cambiar almacenamiento.

y a continuación pulsar sobre “cambiar almacenamiento. Por último, toca sobre “ mover ” en la pantalla de confirmación.

” en la pantalla de confirmación. De esta forma vemos cómo cambia la configuración del almacenamiento interno de nuestro teléfono móvil.

También debemos tener en cuenta que no es posible mover las aplicaciones preinstaladas, siempre y cuando nuestro teléfono no esté rooteado. O incluso nos encontremos con aplicaciones de terceros que no puedan trasladarse. Si nuestro teléfono no dispone de la última versión de Android también podemos encontrarnos con fallos a la hora de usar los Widgets de algunas apps.

Al incluir una tarjeta de memoria SD esta automáticamente pasa a formar parte de la memoria interna el teléfono. Desde Android Marshmallow dejo de haber diferenciación entre el almacenamiento interno y externo, por lo que la tarjeta es considerada como una extensión del espacio de almacenamiento. De hecho, nuestro teléfono gestionará el espacio como vea necesario sin preocuparnos de dónde se almacenan las aplicaciones. Al incorporar la tarjeta a nuestro teléfono, debemos tener en cuenta de que todos los datos contenidos se borrarán. Por lo que es recomendable hacer una copia de esta antes de reutilizarla.