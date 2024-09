Así puedes cazar canciones con la app de Google

Una forma de descubrir nuevos artistas o canciones es de lo más común en nuestros día a día. Escuchando la radio o simplemente entrando en una tienda oímos una canción que nos llama la atención. Si no sabes de qué se trata o el artista, puedes descubrirlo con la ayuda de la App de Google. El buscador integra una función que nos ayuda a reconocer lo que estamos escuchando.

Qué canción está sonando

Algo que no es nuevo, pero sí la forma de hacerlo ya que, desde hace tiempo, existen app a través de las cuales podemos identificar una canción simplemente con la ayuda del micrófono de nuestro móvil. Desde las apps de Google también era posible, aunque su acceso no era tan directo como ahora. Si quieres identificar una canción que está sonando, conocer el título o el intérprete de una canción que nos ronda la cabeza pero que no sabemos de quién es. En cualquiera de los casos puedes hacer lo siguiente para tratar de averiguarlo.

Cazando canciones con Google | TecnoXplora

En primer lugar, desde nuestro móvil ejecutamos la app de Google .

. Esta nos da acceso al buscador, donde pulsando en la barra de búsqueda en el icono del micrófono , nuestro móvil comenzará a escuchar.

, nuestro móvil comenzará a escuchar. En la parte inferior de la pantalla encontramos el botón “buscar canción”

Pulsando sobre este, la atención del mismo se centrará en la música que esté sonando.

También podemos cantar o tararear la melodía que queremos identificar.

la melodía que queremos identificar. De manera que en pocos segundos nos ofrecerá el resultado de la búsqueda.

Nos ofrece una serie de resultados, como vídeos en los que podemos escuchar dicha canción.

Opciones de búsquedas de otras personas.

E incluso otros resultados en los que podemos consultar la letra de la canción o información acerca de esta o del artista o artistas.

o información acerca de esta o del artista o artistas. Simplemente tocando un botón en nuestro móvil y dejando actuar al micrófono.

Podemos repetir la operación tantas veces como queramos y en todas ellas obtendremos algún que otro resultado. Todo dependerá de lo popular que sea la canción que esté sonando o lo buenos que seamos cantando o tarareando la melodía de la canción que queremos identificar. Para lo que debemos ser muy precisos ya que, si no se trata de una canción muy popular fácil de reconocer, puede que no sea capaz de identificar lo que estamos buscando. Por lo que debemos hacerlo realmente bien, si pretendemos que identifique una canción. Si no es muy reconocible la melodía, el buscador nos ofrecerá varias opciones que encajan con lo que está escuchando y entre ellas puede que se encuentre la canción o no.

En tal caso, conoceremos otras canciones con una melodía similar que puede que nos guste, y podamos volver a intentarlo hasta que demos con el resultado que estamos buscando. Una ayuda que no tiene precio, cuando no somos capaces de recordar el título de una canción o quién la cantaba. Si se trata de una canción de la que existen varias versiones, nos la ofrecerá como resultado, así podemos comparar y volver a escuchar la que más nos guste.