Así puedes añadir la ubicación de un familiar a la página de inicio de tu móvil

Google Maps se ha convertido en una potente herramienta no solo para guiarnos de un punto a otro. También para localizar los dispositivos de nuestros seres queridos si estos comparten su ubicación con nosotros. Para acceder rápidamente a esta podemos crear accesos directos en el escritorio.

Crea accesos directos a una ubicación compartida

La app de Google nos permite tener localizados a los usuarios que hayan compartido su ubicación con nosotros. De este modo podemos saber en cada momento donde se encuentran. Algo muy útil, por ejemplo, para no perder de vista a los más pequeños de la casa, aunque no estemos con ellos en cada momento.

Acceso directo a la ubicación | TecnoXplora

Al compartir la ubicación, en el mapa de la app aparece la foto de perfil en el lugar exacto donde se encuentra el dispositivo o su última posición conocida. Para acceder más rápidamente y no tener que estar buscando el lugar podemos crear un acceso directo que al pulsar sobre él nos muestre directamente esta ubicación.

Para ello, entra en la app y localiza en el mapa la foto de perfil del usuario que tiene compartida la ubicación con nosotros.

que tiene compartida la ubicación con nosotros. Pulsamos sobre el icono para seleccionarlo, de este modo accedemos a la información del contacto, en el que podemos ver desde su posición o la batería disponible en el dispositivo, entre otras cosas.

Junto a la información del contacto encontramos el icono de los tres puntitos.

encontramos el icono de los tres puntitos. Pulsa sobre este para desplegar las diferentes opciones, desde aquí tenemos la opción de no mostrar en el mapa, bloquear, actualizar y la opción que nos interesa en este momento, que es la de “ añadir a pantalla de inicio” .

. Pulsa sobre esta, para crear un nuevo acceso directo.

En un principio puede parecer que no ha ocurrido nada, pero si nos vamos a la pantalla principal de nuestro móvil, podemos comprobar que en el primer hueco libre de la pantalla ha aparecido un nuevo botón con el nombre del usuario en cuestión. Pulsando sobre este, la app se abrirá directamente mostrándonos directamente la ubicación del mismo y la ventana de la información desplegada para que podamos comprobar el estado del dispositivo sin necesidad de hacer nada más. Así ahorramos un valioso tiempo en localizar los dispositivos. Un acceso directo que podemos eliminar en cualquier momento y que por supuesto dejará de funcionar si la persona en cuestión deja de compartir su ubicación con nosotros

Podemos crear un acceso directo para cada uno de los perfiles que compartan la ubicación con nosotros que podemos gestionar de forma independiente sin que afecte al resto. Para esto debe estar activada la ubicación en los dispositivos en cuestión, ya que, aunque esté compartida si esta no está activa no servirá de nada. Activar la ubicación es muy útil para localizar nuestros dispositivos en caso de pérdida, para hacer uso del GPS e incluso para hacer un seguimiento de nuestra actividad física cuando salimos a pasear, correr o montar en bicicleta. Así podemos comprobar la distancia que hemos recorrido e incluso por donde nos hemos movido.