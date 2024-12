Así puedes activar las alertas de emergencia de protección civil en tu iPhone

Los fenómenos meteorológicos cada vez son más virulentos y peligrosos. Es por ello que las autoridades usan una serie de alertas móviles a través de las cuales nos informan de su presencia e intensidad. Estar al tanto de estas es crucial para mantenernos a salvo.

Así puedes activar las alertas de protección civil en tu IPhone

Aunque no están exentas de polémicas por lo sucedido con la DANA en Valencia. Estas se emiten con el fin de informar a la población de los peligros a los que se enfrentan y cómo actuar en caso de emergencia. Por el momento, no ha sido necesario activarlas salvo en contadas ocasiones, pero es cierto que son muy útiles a la hora de advertir a la población de lo que se avecina. Un sistema de alertas que se usa en gran cantidad de países en todo el mundo y que han logrado salvar millones de vidas. Si aún no las recibes así puedes activar el servicio en tu IPhone.

Alertas de catástrofes y emergencias | Asuntos Económicos y Transformación Digital

Para activarlas no es necesaria la instalación de ninguna app de terceros, ni hacer nada más que seguir los pasos que te indicamos a continuación.

Aunque debemos tener en cuenta de que estas alertas solo están disponibles para dispositivos con iOS 15.6 o superior.

Existen varios niveles de alertas, que van del 1 al 5, siendo el nivel uno las de riesgo más bajo y siendo 5 el riesgo muy alto.

Por defecto las alertas de nivel uno, están activadas, por lo que no será necesario la activación de estas alertas.

Para activar los niveles dos y tres , accedemos a los ajustes del teléfono.

, accedemos a los del teléfono. A continuación, selecciona la opción “ notificaciones ”

” En este menú encontramos varias opciones, por lo que deberás deslizar el menú hacia abajo para localizar las que nos interesan en este momento.

Donde encontramos la opción “prealertas de protección civil”

Pulsa el botón junto a esta opción para activar el servicio.

De forma que si nuestro teléfono se encuentra en el radio de una antena a la cual han enviado la alerta, nuestro móvil comenzará a sonar, con un pitido o vibración constante al recibir un mensaje que ocupará toda la pantalla.

Lo recibiremos independientemente de la configuración de nuestro teléfono, ya sea en silencio, bloqueado o incluso aunque se encuentre en “Modo concentración” o “no molestar". De manera que si o si, seremos conscientes de que algo sucede en nuestro entorno.

En el texto del mensaje, nos muestra el nivel de alerta en que nos encontramos, así como de qué suceso se trata, recibiremos además información de qué hacer en cada momento. Una vez recibido este mensaje es conveniente avisar a todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor de la situación. Y sobre todo mantener la calma y leer atentamente el contenido del mensaje. Así como seguir las indicaciones recibidas a través de la alerta. Del mismo modo que debemos mantenernos informados de la evolución de la situación a través de otros canales oficiales de comunicación. Unas recomendaciones que encontramos en la web del Ministerio del interior que se pueden consultar en el enlace.