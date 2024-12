Así puede anunciarte una llamada tu teléfono Android mientras usas auriculares o conduces

La mayoría de los teléfonos Android usan la app Teléfono de Google para realizar estas funciones. Además de realizar y recibir llamadas, esta nos permite realizar ajustes para que incluso nos anuncie quien nos llama, cuando nuestro Smartphone está conectado a un altavoz o unos auriculares. Te contamos cómo activar esta función.

Sabrás quien te llama sin mirar la pantalla

Algo muy habitual es conectar nuestro teléfono móvil a auriculares o altavoces externos, a través de estos no solo escuchamos el sonido de los contenidos multimedia, sino que nos permite saber quién nos llama incluso sin que miremos la pantalla. Cuando alguien nos llama, escuchamos el tono de llamada si está el sonido activado. En su defecto, si está en silencio o en vibración, somos conscientes de que alguien nos llama por las señales visuales, como que se encienda la pantalla.

Activando el anuncio de identificación de llamada | TecnoXplora

Si llevamos el móvil en el bolsillo con los auriculares puestos, podemos saber quién nos llama sin sacarlo del bolsillo, gracias a la función anuncio de llamada, lo escucharemos a través de los auriculares. Activarlo es muy sencillo, solo tenemos que seguir los siguientes pasos,

Entra en la app de teléfono de Google .

. En la pantalla principal, pulsa sobre el icono de los tres puntos, para acceder a los ajustes.

En la parte inferior de este menú, en el apartado “ avanzado ”

” Encontramos la opción “anuncio de identificación de llamada”

En el nuevo menú, selecciona “anunciar identificador de llamada”

Al hacerlo se despliega una ventana flotante en la que se muestran tres opciones.

Siempre , cuando recibamos una llamada entrante, independientemente de si estamos o no conectados a los auriculares.

, cuando recibamos una llamada entrante, independientemente de si estamos o no conectados a los auriculares. Solo al usar auriculares , cuando hemos conectado por Bluetooth unos auriculares

, cuando hemos conectado por Bluetooth unos auriculares Nunca , desactivamos la opción y no anunciará la entrada de las llamadas

, desactivamos la opción y no anunciará la entrada de las llamadas Selecciona la opción más adecuada en función de nuestra preferencia.

De manera que cuando recibamos una llamada entrante, escucharemos de viva voz el nombre del contacto o el número desde el que nos llaman si no tenemos registrado el número.

Algo que puede ser de mucha ayuda cuando tenemos las manos ocupadas, para personas con visión reducida o simplemente, cuando queremos saber quién nos llama antes de contestar a la llamada. Así podemos decidir si queremos o no atender a quién está al otro lado del teléfono. Esta opción combinada con los filtros de llamada y las respuestas automáticas, son la combinación perfecta a la hora de gestionar nuestras llamadas, sobre todo si no nos interesa el motivo de la llamada.

Otra opción para evitar las llamadas indeseadas es la de bloquear al remitente, de manera que, aunque queda registrada la entrada de la misma, está no sonará y no recibiremos el aviso de la misma. Por lo que, si tenemos activada esta funcionalidad, no escucharemos el anuncio a través de los auriculares.