Así protegerá Chrome tus contraseñas en caso de que te roben el móvil

Las contraseñas se acumulan por cientos en nuestros teléfonos móviles. Ya sea la de cualquier web, plataforma o banco, en muchas ocasiones las credenciales se guardan en aplicaciones como Google Chrome. A veces es incluso algo útil, ya que si no la recordamos es conveniente visitar el navegador para recuperar la contraseña. Sea como fuere, esto, que es tan esencial para nuestro día a día, puede convertirse en un quebradero de cabeza en el caso de que nos roben el móvil. Para evitarlo, Google estaría trabajando en una función para precisamente evitar estas amenazas.

Más protección contra robos

Google se está tomando muy en serio los robos, y no es para menos, ya que estamos viendo cómo hace unos días llegaba con Android 15 el modo antirrobo, que bloquea el teléfono por defecto en caso de notar que no lo han quitado mediante un tirón. Y ahora lo que conocemos por parte de Google es que Chrome también va a proteger las contraseñas en el caso de que se detecte una situación anómala con el teléfono.

Y es que las nuevas líneas de código que se han encontrado en la aplicación, apuntan a que Google Chrome va a proteger una de sus herramientas esenciales y más sensibles, como es la de autocompletar las contraseñas. Esta funcionalidad es extremadamente útil, porque nos evita tener que recordar de manera continuada las contraseñas de los sitios en los que entramos. Y aunque durante años la hemos usado con la única protección que el bloqueo del teléfono, eso está a punto de cambiar.

Porque con las nuevas actualizaciones, será necesaria la información biométrica del usuario para poder completar las contraseñas dentro del teléfono, lo que quiere decir que se aumentará la seguridad al ser necesaria si o si una identificación real del usuario, y no solo a través de pines o patrones, información que podría caer en mano del ladrón en un momento dado. De esta manera se evita por completo cualquier amenaza de este tipo en el caso de que nuestro teléfono caiga en las manos equivocadas.

Y esto no es una función exclusiva de Chrome, sino que será algo que se extenderá a otras aplicaciones y zonas del sistema operativo Android donde sea sensible la información proporcionada al usuario. Por tanto, podría ser necesaria la autenticación biométrica para entrar en multitud de zonas del teléfono donde la información es sensible. Mishaal Rahman, el investigador de software más cercano a la esfera de Android, ha desvelado que esta nueva funcionalidad podría llegar durante la actualización de Android 15 el próximo mes de diciembre, en su nueva beta, la QPR1.

Por tanto, esto añadirá una capa de seguridad a todo el sistema operativo, y de paso a funciones esenciales de nuestro teléfono. De esta manera, sea quien sea el que coja nuestro terminal, no tendrá nada fácil acceder a nuestras cuentas personales en cualquier plataforma, ya que para ello tendrá que introducir por delante la información biométrica, algo prácticamente imposible salvo que medien coacciones o situaciones peores.