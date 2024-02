Así es la nueva función estrella de Google Keep que funciona con la IA de Gemini

Ya habíamos conocido detalles de esta nueva función hace unos meses, ya que todo lo que tiene que tiene que ver con la IA ha evolucionado a gran velocidad, y hay algunas funciones que, aunque ya se han probado, no han podido expandirse a todos los usuarios. Es el caso de esta nueva IA para Google Keep, la app de notas de Google, que ahora nos permitirá crear estas notas de forma totalmente generativa, algo que nos podrá venir muy bien en ciertos momentos en los que no tenemos especialmente tiempo para dedicar con la app de notas. Ahora conocemos un poco más sobre su funcionamiento de la mano de quienes ya han podido probarlo.

Así podrás crear las notas con IA

Esta nueva funcionalidad da el salto desde la versión Workspace, que como sabéis está orientada a profesionales, que utilizan esta aplicación en entornos de trabajo. Ahora ha pasado por fin a los primeros usuarios finales, que ya la están recibiendo en sus móviles, lo que da pie a hacer pruebas que dan una idea del verdadero potencial de esta nueva función alimentada por IA generativa.

La función en sí se denomina Ayúdame a crear una lista, y como nos dice, precisamente nos ayuda a crear listas de forma inteligente. Esto es algo que se puede hacer fácilmente gracias a un nuevo botón que aparece en la parte inferior derecha, y que es bastante visible, por lo que Google le ha dado el protagonismo que se merece a esta versión. Y al pulsarlo es cuando desatamos todo el potencial de la IA de Google.

Lo que nos permite esta función es digamos crear una especie de borrador de nota sobre una temática concreta. Por ejemplo, si le decimos que nos haga una lista de películas para ver en San Valentín, o una lista de equipaje para un determinado viaje, con cierta duración y teniendo en cuenta el número de pasajeros y sus edades.

También una lista de la compra para una familia de tres o cuatro miembros, o los que sean, en fin todo lo que se nos pueda ocurrir y que necesitemos desarrollar en la nueva nota. Aquí digamos que la IA lo que hace es ponérnoslo más fácil, y rellena la nota para simplemente entrar a editarla con los aspectos más personales, que obviamente la IA no nos puede facilitar, al menos de momento, ya que todo se andará en este sentido.

Como ocurre normalmente con los chatbot de cualquier IA, cuanto más específicas sean nuestras instrucciones, más completa y fiable será la respuesta, y la información que se incluya en ella. Al final no deja de ser un chatbot integrado dentro de la app de notas, aunque lógicamente, modelada para ofrecernos un mejor rendimiento a la hora de crear notas desde cero.

Es evidente que esto nos va a quitar de mucho trabajo y tiempo a la hora de crear todas aquellas que necesitamos en un momento dado, luego será cuestión simplemente de editarlas para que sean mucho más personales. De momento nos tocará esperar para poder disfrutar de esta función en nuestros smartphones, solo es cuestión de unas semanas que llegue a todos.