Así nos dirá Google Maps lo ocupado que va un vagón de metro

Google Maps ya no solo es una excelente app para navegar mientras vamos conduciendo o para planificar nuestros viajes, sino que se está convirtiendo en una app donde además del transporte individual tiene cada vez más importancia el transporte colectivo. Ya no se trata de informarnos cómo está la ruta al trabajo en el coche, sino que nos informa de cómo están de llenos los aparcamientos. Y no solo se trata de saber cuándo llegará el próximo autobús o tren, sino que también nos diga si van muy llenos o si por el contrario nos vamos a encontrar algunos asientos vacíos.

Google Maps sigue preguntando por la ocupación de los trenes

Parece que es uno de los grandes objetivos de Google Maps a medio plazo, el poder mostrar información fiable acerca de lo lleno que está un tren. Ya se habían visto para iOS, pero ahora hemos conocido nuevas imágenes que demuestran que desde Google están preguntando también a los usuarios de Android acerca de lo llenos que van los vagones en los que se suben al tren, ya sea uno convencional o de la red de metro. De momento en España no hemos podido ver ninguno de estos cuestionarios, pero gracias a Android Police, hemos comprobado cómo son las preguntas que están recibiendo los pasajeros de estos transportes.

Así se muestra si los vagones van más o menos ocupados | Android Police

Vemos tanto preguntas de tren como de metro, y en ellas se puede ver que se pregunta por un tren y hora en concreto, por lo que en base al transporte que elegimos al comienzo de nuestra ruta, la app nos pregunta hasta qué punto está lleno el vagón. Tenemos distintas opciones para responder, como que hay bastantes asientos vacíos, que hay algunos asientos vacíos, que solo podemos ir de pie en el vagón o bien que solo podemos ir de pie en el vagón y además apretados con el resto de viajeros en el tren. Por tanto podemos dar una idea bastante nítida de cuál es el estado del vagón en este momento. Por tanto entendemos que si estas son las respuestas posibles para describir el estado de un vagón, también serán las opciones que iremos viendo en los informes de Google Maps acerca de lo concurrido que está un tren en un determinado momento. Por ahora no hay ningún indicio que nos haga pensar que esta función se encuentra cerca de implementarse en el transporte público por tren en España. Ahora es cuando estas preguntas están llegando a móviles Android, y por primera vez esas preguntas además están saliendo de Estados Unidos, y llegando a usuarios europeos de Google Maps.

En su momento Google anunció que se había aliado con una compañía de transportes australiana para poder llevar a cabo estas funciones a más usuarios, expandiendo este modelo a otros países. Parece que de momento Google sigue confiando en la opinión de los viajeros, y de momento no parece que se hayan aliado con nadie más en este sentido. De hecho a día de hoy solo sabemos que las pruebas se van extendiendo a más usuarios, ahora también en Europa, ya que estas imágenes que conocemos hoy pertenecen en parte a un usuario sueco de Google Maps.