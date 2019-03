Así de intrusivo será el nuevo WhatsApp con el que las empresas te enviarán publicidad

WhatsApp for Business será el nombre de la nueva aplicación de la filial de mensajería instantánea de Facebook, aunque, por ahora, no se sabe la fecha de lanzamiento. Por el momento, para despejar las dudas que te puedan surgir, aquí van estas preguntas con respuesta.

¿Tendré que instalar una nueva aplicación de WhatsApp?

No. Si eres un usuario normal de WhatsApp no tendrás que instalar ninguna nueva aplicación adicional para poder recibir las informaciones de las empresas. Son estas últimas las que tendrán que descargar Whatsapp for Business, una nueva app, para poder organizar los mensajes que envíen, así como darles el formato adecuado.

¿Me estarán enviando publicidad todo el día por WhatsApp?

Como tú decidas. Según la información filtrada por WABetaInfo, el usuario podrá deshabilitar la opción de recibir mensajes de las empresas, y también podrá dejarlo activado pero seleccionar a las empresas que quiera para que le envíen sus comunicaciones.

¿Cómo sabré si una empresa es quien realmente dice ser?

WhatsApp for Business tendrá un sistema para verificar a las empresas y que no te den gato por liebre. Así, las empresas verificadas tendrán, junto a su nombre, el típico “tick” verde. Y, para que no te engañen, WhatsApp for Business no dejará que las empresas se coloquen, justo detrás de su nombre, el emoticono que es un “tick” verde. De este modo, solo las verificadas lo podrán tener. Sin embargo, las que no lo estén también te podrán enviar sus comunicaciones.

¿Qué te enviarán las empresas? ¿Publicidad?

WhatsApp for Business está destinado a la comunicación entre empresas y usuarios, y busca que, sobre todo, te lleguen cosas útiles para tu día a día. Por ejemplo, si has reservado un billete de avión, donde has introducido tu teléfono móvil, y el vuelo se retrasa, la compañía de turno te puede informar de esa incidencia. Eso es lo que aseguran desde WhatsApp. Pero, si también le has dado permiso para que te envíe información comercial, posiblemente recibas sus promociones y ofertas.

Otra de las utilidades que describe WABetaInfo tiene que ver con el servicio de compartir coche. Por ejemplo, si mediante tu ubicación y los permisos requeridos una empresa de carpooling -Cabify, Uber, etc.- detecta que estás cerca también te podría enviar información sobre sus servicios.