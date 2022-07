Desde hace algún tiempo sabemos que Google Play iba a sufrir una transformación radical y que incluiría más funciones. Su transformación iba a ser tan drástica que incluso cambiaría de nombre y pasaría a llamarse Google Wallet. Te contamos cómo ha cambiado. La cartera digital de Google está aquí para quedarse. Con esta App no necesitamos nada más que el móvil para salir de casa.

Google Wallet

Poco a poco ha ido llegando a los usuarios la nueva y renovada versión de Google Pay a la que a partir de ahora conoceremos como Wallet. Son muchos los usuarios que han recibido la actualización de la aplicación y un correo de la propia compañía con los nuevos cambios. Por si aún no lo has recibido te contamos las novedades con las que se presenta esta nueva aplicación.

Google Pay, nació para convertir nuestros móviles en un método de pago seguro. A través de esta podíamos hacer pagos en tiendas usando el teléfono. Esto es posible con la ayuda de la tecnología NFC. Esto no ha cambiado, ya que si tu móvil no dispone de esta no podrás hacer uso de esa función con los TPV de las tiendas. Aunque sí podrás hacer uso del resto de nuevas funciones que incluye la app.

Nueva Google Wallet | TecnoXplora

Si ya eras usuario de Google Pay, para conseguir la app tan sólo tendrás que actualizar la antigua app, tras completar el proceso esta se convertirá automáticamente en la nueva Google Wallet. Los usuarios que hasta ahora no disfrutaban de su uso podrán hacerlo descargándola desde la tienda de aplicaciones de Google. Una vez descargada e instalada es momento de comenzar.

A partir de ahora además de incluir nuestros métodos de pago preferidos, configurando para ellos nuestras tarjetas bancarias, tenemos la posibilidad de llevar otro tipo de documentos digitales almacenados en nuestro teléfono móvil y hacer uso de ellos desde aquí. Tales como tarjetas de embarque, entradas a eventos o tarjetas de socio o usuario.

Una forma de llevar siempre encima todas tus tarjetas de crédito, el carnet de las instalaciones deportivas, las tarjetas de fidelización de los comercios o las tarjetas de embarque. Esto sobre todo es muy útil en periodo de vacaciones si tenemos que coger un avión. Además de todo esto controlar los gastos y pagos contactless es mucho más sencillo y con unos simples toques en la pantalla accederemos al listado con las operaciones que hayamos realizado. Añadir todas estas tarjetas es incluso más sencillo que antes, tan fácil como pulsar sobre el botón “más” en la pantalla de inicio, además de guardar elementos de un sitio web o una aplicación. Ya sea para realizar pagos de forma física en las tiendas o a través de internet de una forma totalmente segura.

También ha sufrido una total integración con otras apps de Google como el asistente, Gmail o Google Calendar de modos de permite recibir notificaciones de próximos eventos a través de recordatorios. De este modo podemos gestionar con la ayuda de varias apps toda nuestra información. Este es un paso más que los de Mountain View dan hacia la integración total de sus apps creando un entramado de información la cual se comparte y gestiona en varias apps.

