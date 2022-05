Google Pay te sugerirá la mejor tarjeta con la que pagar

Hace unos días Google develaba en su conferencia I/O que iba a transformar Pay enAsí es Google Wallet, la app que sustituirá a Google Pay, una aplicación mucho más amplia y diversa, que no se centrará solo en el pago mediante el teléfono en establecimientos, sino que además ofrecerá una forma diferente de gestionar otro tipo de tarjetas, más allá de las de fidelización, con una participación cada vez mayor de otros medios de pago, por ejemplo, en medios de transporte. En esta ocasión hemos conocido otra información importante sobre Pay, que nos permitirá contar con más información a la hora de pagar, y hacerlo de una forma más cómoda, y sobre todo rentable para nosotros.

Nuevas sugerencias para pagar

De momento Google se ha referido a Google Pay con esta novedad, y no al nuevo Google Wallet, por lo que es de esperar que ambos convivan en los próximos meses. Básicamente lo que podría ofrecer Google es un método para que, a la hora de pagar en una tienda online, recibamos una recomendación por parte de Pay para pagar con una tarjeta u otra. Y sería una recomendación no basada por ejemplo en términos monetarios exclusivamente, no hablamos por ejemplo de hacerlo con una tarjeta con más o menos saldo.

Google Pay: cómo revisar los pagos que has hecho desde tu móvil | Foto-de-Jonas-Leupe-en-Unsplash

Sino que lo que ofrecerá Google es recomendar una tarjeta en base a si esta va a proporcionarnos más o menos beneficios a la hora de hacer la compra. Por poner un ejemplo, si una tarjeta nos ofrece un porcentaje de descuento sobre la compra mayor que el que nos ofrezca otra tarjeta, simplemente por las condiciones de esta o por algún programa de fidelización, Google Pay nos recomendará hacer la compra en ese establecimiento con esta tarjeta.

Por tanto, nos recomendará siempre la tarjeta que nos ofrecerá un mejor rendimiento, por ejemplo, un mayor número de puntos en uno de estos programas, o si hay algún porcentaje de descuento concreto, como ocurre con algunas tarjetas de gasolinas, tendrá en cuenta todos esos factores para recordarnos que pagando con esa determinada tarjeta será más sencillo poder contar con algún tipo de recompensa específica. Muchas veces no prestamos atención a este tipo de recompensas, y la realidad es que con ellas podría ser bastante sencillo contar siempre con la mayor rentabilidad posible.

Son muchas las ventajas que obtenemos por pagar con ciertas tarjetas, ya sea al repostar gasolina, volar con una determinada aerolínea, o hacer compras en un supermercado. Ahí es donde Google nos quiere recomendar que en ciertos entornos sea mejor pagar con una tarjeta o con otra diferente. Así siempre obtendremos las mejores recompensas, y por tanto un mayor rendimiento por la tarjeta. De todas formas, todo apunta a que es una función que de momento tardará meses en llegar a los usuarios, y muchos nos tememos que, en el caso de España, será aún más larga la espera, al tener que localizar todas las recompensas posibles.