Apps para ponerse en forma desde ya

¿Sabéis cuándo debes empezar a ponerte en forma? En invierno. Si aguantas correr bajo la lluvia o con un frío de narices, nada te parará. Y si vas al gimnasio, intentarás evitar comilonas navideñas con tal de no estar al día siguiente muerto mientras levantas un poco de peso. Por eso os vamos a recomendar unas cuantas aplicaciones para hacer ejercicio sin morir en el intento, o muriendo pero porque lo estás haciendo bien. Como dijo un sabio: ¡FOCUS!

Empecemos por mi favorita: 'Zombies, run'. No hay nada como convertir en un juego acciones repetitivas y que a veces cansan. Correr, nos guste o no, es una de tales acciones. Es relajante y demás, pero hay momentos en los que uno se pregunta ¿por qué hago esto? Y se estanca. Para eso existe esta aplicación: para nunca aburrirse.

'Zombies, run' combina los ritmos de una carrera con una huida de zombis, y además cuenta una historia que te mete en su mundo, implicándote aún más con lo que haces. Así que si quieres correr, correr por tu vida, paga los pocos euros que cuesta. Merece mucho la pena, mis cuádriceps no mienten.

Una app muy utilizada, y ciertamente no lo suficientemente valorada, es Nike+ y su suplemento de amplio espectro, Nike Training Club. La primera es la mejor forma de llevar un ritmo y un diario de tus carreras, además de hacer la tarea mucho más llevadera y de permitir picarte con otra gente de la ciudad. El segundo es un completo entrenador personal que te ayuda a crear intervalos por actividad (tonificar, ganar fuerza...), por nivel y por ejercicios. Una maravilla y gratis para iOSy Android, y perfecta para irse enterando de cómo hacer ejercicios y meterse un poquito en esto del fitness.

Dicen que el ejercicio se hace mejor en compañía, aunque aquí el menda es un lobo solitario (motivo por el cual una vez casi me roban corriendo, menudo sprint aquel). El caso es que si te gusta sentir la comunidad detrás pero no pagar un gimnasio, Endomondo es tu aplicación, web y todo.

Por ejemplo, si no sabes qué ruta hacer corriendo o en bici, es tan sencillo como entrar en la app, entrar en el apartado de rutas y buscar en el mapa una que se adecue a tus necesidades. Están diseñadas por otras personas, así que no te preocupes: no te harán cruzar el Manzanares a nado por un error de la máquina ni nada por el estilo.

Hecho esto, puedes comparar resultados con otra gente (yo nunca lo he hecho, qué depresión), pedir ayuda para mejorar, hacerte un calenario de rutas y... prácticamente lo que te apetezca. Es una aplicación estupenda y gratuita, aunque no la más adecuada para neófitos quizá.

Un aspecto fundamental del ejercicio es la dieta. Se dice que un 60% de lo que mejoras depende de lo que comes, así que si vais a hacer ejercicio necesitais una app como Loseit!, que mide las calorías por comidas y te permite crear una dieta equilibrada para tu ritmo de ejercicio.

Mucho ojo con estos temas: no merece la pena obsesionarse con las calorías, solo saber cuántas tiene cada alimento y no pasarse. Por eso elijo Lose it!, porque permite pasar algo por encima del tema, y no otras más exhaustivas y controladoras.

Haciendo ejercicio a diario cualquier cosa que comas se quema, a menos que te hinches a chuches, claro, pero si haces eso, ¿por qué estás haciendo ejercicio? Esto es importante: nada de obsesionarse con la comida, sobre todo porque para ponerse más fuerte hay que comer.

Ahora bien, todo esto implica una cosa que no gusta a todo el mundo: llevar el móvil encima. Nunca, repito, nunca lo dejéis en el bolsillo mientras hacéis ejercicio porque puede sufrir lo que comunmente se denomina “golpis terribilia contra suelum in carrera”. Cómprateunodeestos y sal a quemar zapatilla y esas chichas colganderas.