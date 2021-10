Apple Music Voice, así es el nuevo plan económico de la plataforma

Ayer por la tarde se celebraba en Cupertino, y de forma virtual como ya es habitual por la pandemia, una nueva Keynote de la firma, en la que conocimos algunos dispositivos destacados de su gama. Sin duda alguna los más importantes los AirPods, que han recibido una tercera generación tras varios años sin cambios. Y junto a estos auriculares Apple presentó una nueva suscripción de su servicio de música, al que precisamente vamos a poder sacar todo el partido con los AirPods, entre otros dispositivos de Apple. Se trata de la nueva suscripción Apple Music Voice, que nos permite disfrutar de su música a través de Siri, eso sí, por un precio más moderado.

Un acceso más económico a la música de la plataforma

Apple parece que quiere extender el uso de su plataforma de música, que recordemos ya es la segunda más importante a nivel mundial, con una nueva suscripción que busca convencer a aquellos que no hacen un uso melómano de la plataforma, y a los que les da igual reproducir la música en diferentes dispositivos. Básicamente estamos ante un plan más barato, ya que, si normalmente la suscripción estándar a la plataforma tiene un coste de 9,99 euros, en este caso se reduce a los 4,99 euros, por lo que hablamos de la mitad de coste de una opción a otra. Eso sí, vamos a tener que renunciar a algunos de los servicios que ahora son exclusivos de Apple Music.

Apple Music | Photo by Daniel Cañibano on Unsplash

Con Apple Music Voice el principal condicionante que tenemos para utilizarlo es que toda la música que escuchemos deberemos buscarla a través de Siri, el asistente de voz de Apple. De hecho, la marca ha anunciado que los clientes de Apple podrán acceder a una prueba gratuita del servicio diciendo “Oye Siri, comienza mi prueba de Apple Music Voice” Por lo que sin ningún esfuerzo ya nos veremos escuchando música a través de esta nueva suscripción. Eso sí, aunque podremos escuchar música de manera ilimitada en cualquiera de los dispositivos de Apple, tendremos que renunciar a algunas características clave de Apple Music.

Apple Music | Apple

Ya que no podremos acceder a canciones con audio espacial, así como a aquellas en alta resolución, en formatos de audio sin pérdida. Además, no podremos acceder a las letras de las canciones, ya que esta suscripción se centra sobre todo en el uso a través de Siri. Por tanto, es una nueva suscripción que además de ser más barata puede ser también más adecuada para ciertos dispositivos. Por ejemplo, puede ser ideal si tenemos un HomePod Mini y queremos escuchar nuestra música de una forma más económica, utilizando exclusivamente la búsqueda a través del Siri incorporado en el altavoz. No obstante, podremos escuchar las canciones en cualquier dispositivo con Siri.

Un nuevo plan de suscripción que afortunadamente llegará a España durante este otoño. La compañía ha anunciado que el precio será de 4,99 euros al mes. Por lo que seguro que ganan millones de seguidores más a los que este desembolso les parezca más asumible que el del plan estándar.