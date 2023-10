Apple Maps esconde un modo "Street View" y así puedes activarlo

A día de hoy nuestros teléfonos móviles se han convertido en sistemas GPS con los que llegar a nuestros destinos de forma rápida y eficiente. Gracias a servicios como Google Maps o Apple Maps, el usuario medio ya no tiene que comprarse un navegador GPS, ya que estas apps ofrecen todo lo necesario.

Es cierto que Google Maps es el sistema más utilizado, ya sea porque tienes un equipo con Android o un iPhone. Pero, lo cierto es que el sistema de navegación de Apple no está nada mal. Una alternativa a Google Maps instalada en el iPhone y que tiene mucho que ofrecer.

Más, si conoces uno de los mejores trucos. Y es que, si eres usuario de Apple Maps, que sepas que puedes tener una representación virtual del entorno de un destino desde la propia aplicación para el iPhone.

De esta manera, Apple Maps esconde un modo muy semejante al de Street View de Google Maps, para que puedas identificar mejor una calle a través de lo que hay a su alrededor.

Como activar la función Mirar Alrededor de Apple Maps

Ten en cuenta que esta función está disponible en España y otros países, pero hay regiones en las que Look Around o Mirar Alrededor no está disponible. Así que, si no aparece esta función, posiblemente es porque tu país no cuenta de momento con esta funcionalidad.

Look Around de AApple Maps | Apple Maps

De todas formas, viendo lo fácil que es acceder a esta función de Apple Maps para poder ver todo lo que hay alrededor de un destino, te invitamos a seguir los pasos que te vamos a indicar.

Abre la app de Apple Maps

Marca un destino que quieras ver en modo Mirar Alrededor

Verás que aparece un icono con forma de prismáticos. Pulsa sobre él.

Al hacerlo, verás que se despliegue un mapa y, de forma automática, aparece una ventana flotante en la que podrás ver el lugar.

Ahora, podrás moverte con normalidad para recorrer una calle sin contenido. A través de la ventana emergente que se ha abierto, podremos utilizar un icono con diferentes opciones para movernos por el mapa, aunque también lo podemos hacer pulsando en la pantalla.

Como habrás podido ver, no tiene mayor misterio. Y la función Street View de Apple Maps es realmente útil. Ya sea porque quieres conocer una carretera por la que vas a circular, ver un pueblo que te interese o pasearte por las calles de tu ciudad preferida de forma virtual, no te pierdas esta interesante función de tu iPhone y activa el modo Mirar Alrededor en Apple Maps siguiendo los sencillos pasos que te hemos indicado.