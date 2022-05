Apple borrará miles de aplicaciones de su App Store

Las apps son sin duda el alma de nuestros teléfonos, y sin ellas no podríamos sacarle nunca el gran partido que obtenemos de ellos. Y si hace unos días conocíamos que Google iba a comenzar a borrar o mejor dicho no publicar apps que llevaran ya demasiado tiempo sin actualizar, ahora hemos conocido que Apple va a llevar a cabo una limpia parecida entre los millones de apps que hay en su enorme tienda. De hecho, los de Cupertino aseguran que desde 2016 han borrado hasta tres millones de apps por no cumplir los requisitos de la tienda.

Más limitaciones para miles de apps

Hoy hemos conocido que Apple está actualizando su directiva de actualización de aplicaciones, imponiendo nuevas restricciones para que las aplicaciones que haya disponibles se hayan actualizado en un mínimo de tiempo. Se ha podido ver algún tuit en el que desarrolladores de apps ya veteranas, que no se han actualizado en los últimos años. Según comparte en un tuit, el estudio Protopop Games denuncia que Apple va a borrar todas las apps que lleven sin actualizarse durante tres años.

En este caso se queja de que su juego Motivoto seria eliminado de la App Store al llevar sin actualizarse más de de este tiempo en la App Store. Solo si este juego se actualiza ahora, podrá conservarlo en la tienda. En el mismo tuit muestra su descontento y apunta a que esto se convertirá en una auténtica barrera para los desarrolladores indies, que como sabéis, no cuentan con los medios de los grandes estudios para estar actualizando y añadiendo contenido a sus juegos.

Hace unos días Google anunciaba que en Android las apps que no sean compatibles con las dos últimas versiones del sistema operativo dejarán de estar visibles en los resultados de búsqueda de la tienda de Google. Así que al final se trata del mismo movimiento, limitar y restringir a esas apps que llevan tiempo sin actualizarse en las tiendas digitales. En un principio las grandes editoras, como son Apple y Google, se escudan en fomentar estas limitaciones para evitar que las apps dejen de ser seguras, y es que en realidad hay algo de razón en esos razonamientos precisamente.

Una app desactualizada no es recomendable en nuestro teléfono, precisamente porque su falta de actualizaciones puede haber dejado vía libre a los hackers para inyectar malware, con todo lo que eso puede comprometer a nuestro teléfono. Sea como fuere parece que Google primero, y Apple después, se están poniendo manos a la obra para garantizar que las apps que hay en sus tiendas estén actualizadas, al menos en una horquilla de dos o tres años. Hay que reconocer que a muchos nos da más tranquilidad el saber que las apps que descargamos están actualizadas. Como decimos, hay que huir de las que no se han actualizado hace tiempo, salvo en casos muy concretos. Y parece que en este caso en cuestión de meses que tanto Google como Apple eliminen miles o millones de apps en sus tiendas.