La app de teléfono de Google ya graba automáticamente llamadas de números desconocidos

La grabación de llamadas es algo que no está demasiado extendido entre los usuarios. Unas veces por la dificultad para llevarlas a cabo y otras por el nulo recorrido legal que tienen si no se tiene el consentimiento del otro lado cuando grabamos. Pero esto no impide que gigantes como Google hayan facilitado hasta el extremo la posibilidad de grabar las llamadas de teléfono sobre todo en el caso de los números que son desconocidos. Algo que ahora es más sencillo aún gracias a una función que poco a poco va llegando a todos en la app de teléfono de Google.

Ahora llega a más usuarios

A comienzos de este año conocíamos precisamente esta novedad de la app de teléfono de Google, y ahora por fin está llegando a más usuarios de la aplicación la posibilidad de que las llamadas se graben automáticamente cuando provienen de usuarios desconocidos. Esto es algo que hemos conocido gracias a XDA, la comunidad de desarrolladores que está comenzando a ver en algunos móviles de sus miembros esta nueva funcionalidad. Concretamente en este caso han compartido las imágenes de esta función disponible en la app dentro de un Xiaomi Mi A3 con Android One, y que tiene la app de teléfono de Google como la predeterminada.

En ella podemos ver dentro de las opciones de grabación de llamada la nueva funcionalidad. Dentro de estas opciones ahora aparece una denominada como “Números que no están en tus contactos” dentro de la sección “Siempre grabar” por lo que con esta función activada lo que se consigue es que por defecto siempre se graben las llamadas de números que no suelen ser nuestros contactos. Por tanto con esta función activada, cada vez que recibamos una de estas llamadas y las contestemos, se guardará la grabación de ella por defecto en nuestro teléfono móvil, para poder consultarla y acceder a ella cuando sea necesario por nuestra parte.

Para poder tener esta funcionalidad disponible en el móvil, antes debemos contar con la funcionalidad de grabación de las llamadas disponible. Ya que es algo que no está a disposición de todos aún. En caso de contar ya con ella, será más sencillo que podamos recibir la nueva función de grabación automática. Eso sí, hay que tener en cuenta que cuando se inicien las grabaciones, Google notificará a la otra persona que va a ser grabada y le pedirá su consentimiento, por lo que es un proceso que se realizará con todas las garantías y el consentimiento de los participantes.

De momento somos muchos los que tan siquiera podemos ver la función de grabación, por lo que es de esperar que todavía tarde un tiempo en llegar a todos. Recordemos que la app de teléfono de Google es compatible cada vez con más modelos de teléfonos. Por lo que si no la has utilizado aún, te invitamos a instalarla en tu móvil y que compruebes si estas nuevas funciones ya están disponibles. Sin duda unas grabaciones que es interesante hacer en algunos casos puntuales sobre todo con los números desconocidos.