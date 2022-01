La app miDGT se actualiza con interesantes novedades

La aplicación de la Dirección General de Tráfico es un gran ejemplo de que las cosas bien hechas bien lo parecen, y que sobre todo pueden ser muy útiles para nuestro día a día. Y es que la app miDGT llegaba a las tiendas de Google Play y AppStore con la posibilidad de llevar digitalmente el carnet de conducir como principal reclamo. Era la primera vez que podíamos llevar un documento legal de forma virtual en el coche. Pero es una app que ha seguido creciendo, ofreciendo cada vez más trámites relacionados con este organismo público, y que sobre todo sirven para ahorrar tiempo a la hora de realizar diversos trámites. Una app que ahora recibe importantes cambios y novedades.

¿Qué llega a miDGT?

Pues bien, como decimos, esta app no solo nos sirve para llevar encima el carnet de conducir, sino que además podemos realizar diversos trámites, para los que antes era necesario pasar varias horas haciendo cola en las jefaturas de la DGT. Pues bien, ahora es posible hacer más trámites, ya que la última versión de la app nos permite hacer diferentes trámites adicionales. Uno de ellos tiene que ver con la obtención del carnet de conducir. Ya que ahora es posible consultar el resultado que hemos obtenido en los exámenes realizados, ya sea tanto en el teórico como en el práctico.

Pero no acaban aquí las novedades, ya que ahora también vamos a poder hacer algo que no es tan agradable, pero sí necesario en muchas ocasiones. Y es que vamos a poder descargar la denuncia de sanción de forma digital, por lo que no tendremos que esperar a tenerla en el buzón de casa, o en caso de que llegue, disponer de ella antes de que entre en el buzón. Y mejor aún, una copia digital que siempre es más accesible y sencilla de acceder. También podemos descargar ahora un justificante de cita previa, en el caso de que hayamos concertado una cita en alguna de las jefaturas de tráfico.

Ahora también hay nuevos métodos de autenticación para entrar en la app de forma más cómoda. Ya que no solo podemos hacerlo a través de certificado electrónico, sino también del programa Cl@ve. Y una vez que estemos dentro de este programa o identificados, podremos activar el acceso mediante la huella dactilar, si nuestro móvil cuenta con uno de estos lectores. De esta forma la app es más completa que nunca, y nos permite hacer ya un buen número de trámites. Pero sin duda los más útiles, además de poder llevar encima el carnet de conducir, es lo referente a los vehículos.

Porque con ella también llevamos toda la documentación legal referente al vehículo. Tanto su permiso de circulación como su ficha técnica, que son perfectamente válidas en este formato digital. Y no solo eso, sino que además podemos compartirla con otras personas que vayan a conducir el vehículo, siempre a través de la app de la DGT. Sin duda una de las mejores apps de un organismo público, y de la que tendrían que aprender otras como las de Hacienda, Seguridad Social o el propio Ministerio del Interior en lo referente al DNI.