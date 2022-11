El truco de las instagramers para lograr cielos de cuento en tus fotos

Nubes esponjosas y blancas, cielos con envidiables tonos aturquesados, atardeceres dorados mezclados con pinceladas de rosa pastel y nubes que parecen de algodón de azúcar. Los cielos de las fotos de las 'influencers' suelen representar entornos idílicos que difícilmente se corresponden con la realidad. No te creas todo lo que ves, lo más probable es que los hayan retocado antes de subirlos a las redes sociales. En este tutorial en vídeo de TecnoXplora te contamos todos los secretos para conseguirlo.

No importa que no se te den bien los programas de edición, este truco es tan sencillo que no necesitas ni conocer las nociones básicas de fotografía, simplemente sigue las instrucciones que te indicamos en el vídeo y tendrás tus cielos de cuento.

Este método es rápido y automático. Sólo tienes que escoger la opción prediseñada que más te guste o que más se adapte al mensaje que quieres transmitir con tu fotografía.

Aparte de modificar los fondos y conseguir que tus cielos luzcan espectaculares, con este método que explicamos en el vídeo también podrás aplicar diferentes filtros a tus publicaciones que las harán mucho más atractivas.

Descubre cómo conseguir puestas de sol propias de una película de Hollywood, amaneceres radiantes y gloriosos o cielos estrellados que te harán sentir en medio de la vía láctea. Todo ello en menos de un minuto. En este vídeo tienes todos los pasos para lograr que tus fotografías sean las más envidiadas y deseadas de Instagram.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

La app que borra las imperfecciones en las fotos

Cómo borrar personas y objetos de tus fotos

Cómo sacar fotos con la voz en el móvil