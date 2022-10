¿Una app aparece deshabilitada en la Play Store? Así puedes resolverlo

La capacidad de almacenamiento de nuestros móviles permite instalar una gran cantidad de aplicaciones. Algo que puede pasarle factura al rendimiento de nuestros móviles. No sólo por saturación de la memoria, sino porque estas pueden ser las puertas de entrada de malware.

Aplicaciones inhabitadas por Google

Uno de los motivos por los que debemos desinstalar aplicaciones que ya no usamos es este. Las aplicaciones desactualizadas suelen ser fuente de problemas, ya que los ciberdelincuentes usan sus vulnerabilidades para colarse en nuestros dispositivos. Y es algo que Android ha puesto un especial interés en evitar y por ello ha puesto en marcha acciones que eviten que esto suceda cómo deshabilitar automáticamente todas aquellas aplicaciones que llevamos tiempo sin usar. Cuando tenemos un móvil con gran capacidad de almacenamiento se nos olvida la importancia de este y de la gestión del espacio. Vamos llenando la memoria con aplicaciones innecesarias que pueden suponer a la larga un inconveniente.

aplicaciones inactivas | TecnoXplora

No usar una aplicación implica un peligro, además puede que no hagamos uso de la aplicación en primer lugar porque no seamos conscientes de que está instalada o bien porque no la hayamos instalado nosotros y estemos siendo atacados por un ciberdelincuente. Las aplicaciones y sistemas operativos de nuestros dispositivos están en constante desarrollo. Las actualizaciones de estas traen consigo nuevas funciones y solución de problemas, como son las temidas brechas de seguridad. Algo que suelen aprovechar los ciberdelincuentes para colarse por la puerta de atrás vulnerando nuestra seguridad y privacidad. Para evitar estos riesgos nuestras aplicaciones son inhabilitadas cuando llevemos un tiempo prudencial sin hacer uso de ellas. De esta forma no corremos riesgos y por otro lado no consumen recursos innecesarios del sistema.

Activando Apps | TEcnoXplora

Esto lo hace de forma automática, pero podemos desactivar esta opción si queremos que nuestro teléfono gestione las aplicaciones. Cuando pasa un determinado tiempo sin hacer uso la aplicación Google optimiza su uso, borrando los archivos temporales y liberando memoria, muy necesaria para el buen funcionamiento de nuestro teléfono. Por otro lado, revoca los permisos de las aplicaciones para que no puedan acceder a nuestro dispositivo. Y por último, detienen su ejecución en segundo plano y el envío de notificaciones. Con lo que si se tratara de una amenaza para nuestro sistema quedaría automáticamente neutralizada.

En el caso de que sea solo una coincidencia y Google inhabilite su uso podemos revertir esta decisión tomada de forma unilateral por el sistema , Para ello, accedemos a la “batería” y dentro de este menú a “límite de uso en segundo plano”. Desde aquí podemos revisar qué aplicaciones han sido optimizadas. Y haciendo uso de las diferentes opciones como “pausar o activar” la actividad de la aplicación. Así de este modo podemos gestionar el uso de las aplicaciones y por supuesto, si encontramos alguna aplicación de la que no queremos seguir haciendo uso, eliminarla directamente. Liberando espacio y mejorando el rendimiento de nuestros dispositivos.

