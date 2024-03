Android Auto: la razón por la que aparece una P junto a algunas apps

Miles de conductores usan a diario Android Auto en sus coches, ya que el sistema operativo de los de Mountain View ya se integra por defecto en millones de coches de todo el planeta, y eso ya ha convertido a esta función en algo habitual en el mercado. En esta ocasión hemos conocido una función que nos parece muy interesante, y que sobre todo va a salvaguardar la seguridad de los conductores cuando se encuentran al volante. Y es que no siempre todas las funciones de los sistemas de info entretenimiento de los vehículos están disponibles cuando conducimos. Ahora Google se preocupará por aclararlo con un simple icono.

Así podrás saberlo

El sistema operativo no solo nos permite acceder a nuestro teléfono y toda su información cómodamente, sino que también se preocupa de que todo ello lo hagamos de forma segura. Hay que mirar y manipular lo menos posible la pantalla del dispositivo, por lo que lo suyo es que las herramientas que utilicemos respeten este principio. Y en esta ocasión hemos conocido que el sistema operativo ya está probando una función que nos aclarará algo que no siempre sabemos interpretar.

Se trata de qué apps se pueden utilizar mientras el coche está en movimiento, mientras conducimos. Cuando esto ocurre, no todas las aplicaciones se pueden abrir o utilizar por razones obvias, con el objetivo de evitar que interfieran en la conducción segura. Según la información compartida por el medio Smartdroid, desde Google están trabajando para que aparezca un distintivo en el icono de la aplicación cuando esta no pueda ser utilizada.

O mejor dicho, lo que nos dirá este icono es que solo puede ser usada mientras estamos aparcados. El icono entonces mostrará una pequeña esfera de color blanco con la letra P mayúscula en color rojo. Si vemos ese distintivo, sabremos que esa app solo funcionará con el coche detenido, y no cuando estemos conduciendo. Esto no solo debería servir para advertir de que no debemos usar la app mientras conducimos, sino algo también muy importante.

Que la aplicación puede ofrecer funciones adicionales o especialmente pensadas para esos momentos en los que el coche está completamente estacionado. Por lo que puede ser por tanto un distintivo que nos de una idea de lo que puede ofrecernos esa app en cada momento, y que en esas situaciones donde el coche está parado puede ser una buena opción trastear con esa app de Android Auto.

Esta novedad ha llegado con la actualización a la versión 11.4 de Android Auto. Y mientras que quienes se habían encontrado con este icono inicialmente no tenían muy claro su sentido, ahora sabemos gracias a quienes han analizado el código, que efectivamente se trata de un distintivo relacionado con el estacionamiento del vehículo y el uso de las aplicaciones en ese estado. Sin duda una interesante novedad que contribuirá a disfrutar de una conducción mucho más segura, y también por qué no, de momentos con el coche estacionado menos tediosos de lo habitual, así que ya no debería sorprenderte la aparición de este nuevo icono en la pantalla de tu coche.