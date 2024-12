Android 15 QPR2: estas son las novedades que acaban de llegar a los Google Pixel

Aunque por el momento la nueva versión de Android no ha llegado a todos los usuarios, ya que se encuentra en pleno despliegue, sigue en desarrollo y en la versión beta, se pueden ver las novedades que podremos disfrutar en los próximos meses.

Novedades de Android QPR2

Los usuarios de la última versión del sistema operativo de Google, Android 15, recientemente han recibido una nueva actualización. De las denominadas QPR, estas por norma general son los destinatarios de estas con los teléfonos Pixel. Gracias a estas pueden probar de primera mano las nuevas funciones con el fin de recopilar las opiniones de los usuarios, antes de incluirlas en la versión final que llegará al resto de usuarios.

Estas actualizaciones no siempre se tratan de nuevas funciones, sino que también puede tratarse de mejoras en la duración de la batería o en la estabilidad del propio sistema. Incluso, para corregir posibles errores y problemas detectados anteriormente. El lanzamiento de estas suele hacerse de forma periódica cada tres meses aproximadamente. En esta ocasión le ha tocado el turno a las notificaciones y la conectividad Wifi.

En el caso de las notificaciones, está relacionado con el volumen de las mismas. Nuestro teléfono es el centro neurálgico de nuestras comunicaciones y aplicaciones. E incluso en determinado momento sucede la llegada de notificaciones en un corto espacio de tiempo, de manera que no dejan de sonar. Para evitar esta situación, la nueva versión incluye la opción de bajar el volumen de las notificaciones cuando recibamos un gran número de estas en un corto espacio de tiempo.

Un ajuste que se encuentra en el apartado notificaciones y que debemos activarlo previamente. Una vez operativa, cuando recibamos varias notificaciones seguidas, el volumen de estas se reducirá por un tiempo que no excederá los dos minutos. Transcurridos los cuales volverá a su ajuste original. Durante este corto espacio de tiempo no escucharemos el sonido de estas, aunque no las perderemos, podemos consultarlas en su menú, deslizando desde la parte superior de la pantalla, como hacemos habitualmente. El resto de conversaciones, llamadas y alarmas, no se verán afectadas por este ajuste y seguirán sonando de la forma que lo hacen habitualmente. Con lo que conseguimos minimizar las alertas.

Por otro lado, en el caso de la conexión Wifi, se trata más bien de un cambio de carácter estético más que funcional. Siguiendo la línea de diseño marcada, este cambia su aspecto y ahora es mucho más Material You. Este se caracteriza por un look mucho más redondeado con líneas más suaves. De manera que se integra mucho más con el resto de funciones que ya han adoptado el estilo escogido.

Por el momento, no han añadido más cambios que podamos reconocer fácilmente a primera vista, ya que muchos de estos cambios afectan a otros aspectos del sistema menos presentes, pero tanto o más importantes. Debemos recordar que Android se encuentra en constante evolución y desarrollo, ofreciéndonos nuevas funciones, sobre todo si tenemos en cuenta la integración de su modelo de inteligencia artificial, Gemini.