¿Cómo recuperar notificaciones borradas en Android?

Seguro que alguna vez has estado mirando tus notificaciones y has deslizado sin querer una de ellas, borrándola sin conocer su contenido y ya no sabes cómo recupérala. Si te ha pasado esto tienes que saber que hay una manera de recuperarla gracias al historial de Android.

Android a salvo del fraude por mensajes de texto | Imagen de Tero en Pixabay

Poca gente sabe que en los dispositivos Android hay una función que guarda el historial de notificaciones recibidas, la cual incluye también las que hemos descartado. Para poder acceder a esta función solo hay que activarla en los ajustes del dispositivo. Para ello nos entraremos en Ajustes, y después en la sección de Notificaciones. Una vez ahí entraremos en Gestionar, y en la parte superior seleccionaremos la opción Historial de notificaciones y lo activaremos.

Una vez todo hecho ya puedes acceder al historial, y para ello entrarás en el panel de notificaciones, y harás click por ejemplo en la parte donde pone No hay notificaciones. Para este truco hay que tener en cuenta que esto variará dependiendo del dispositivo que tengamos, y la versión de Android, por lo que la opción podría encontrarse en otro lado o aparecer con otro nombre.