Android 15 estrenará esta útil función para el Bluetooth de tu móvil

La conectividad Bluetooth de nuestros teléfonos se ha convertido ya en algo imprescindible para la mayoría de usuarios móviles. Tener esta conexión activa es esencial cuando se trata de conectar nuestro teléfono a multitud de dispositivos, como pueden ser unos auriculares, un reloj inteligente, una pulsera, o incluso dispositivos del hogar. Por esa razón lo normal es que siempre tengamos activa la conexión en nuestro móvil. Pero hay veces en las que por alguna razón necesitamos que esa conectividad se desactive temporalmente, normalmente para resolver ciertos problemas de conexión. La nueva función de Android 15 evitará algo bastante común en estas situaciones.

Ya no te lo volverás a olvidar

Google trabaja desde hace meses en la nueva versión de Android, que liberará su primera beta pública durante el Google I/O que se celebrará el próximo mes de mayo. Eso no quita que vayamos conociendo ya nuevas funciones gracias a las versiones preliminares para desarrolladores. Y ahora hemos conocido gracias a quienes ya han probado esta funcionalidad, que Android 15 va a evitar que se nos olvide activar de nuevo la conectividad Bluetooth cuando la hemos desactivado por alguna razón.

En una cadena de código, han podido comprobar que se está preparando una función que activa la conectividad Bluetooth automáticamente al día siguiente de haberla desactivado por determinada razón. Esto es algo que tiene sentido para quienes han descubierto la función, ya que parece que Google se encuentra ahora en un momento crucial con una de sus funciones más prometedoras.

Y es que está expandiendo poco a poco y llevando a más usuarios la nueva red Find My Device, que permite encontrar un dispositivo Android gracias a la red de dispositivos con este sistema operativo, triangulando la conectividad Bluetooth de cada uno de los móviles que cuenta Android. Pero lógicamente si la conectividad Bluetooth no está activa en el móvil, no va a servir de nada esta red Find My Device de ahí que Google se quiera asegurar que sean cada vez más los usuarios que mantengan esta conectividad activa.

Ahora bien, esto será algo opcional obviamente, ya que Google no nos puede obligar a que el Bluetooth se mantenga siempre activo. Eso sí, Google en esta opción nos va a recordar lo importante que puede ser mantener el Bluetooth encendido. No solo por esta nueva red Find My Device, sino también por otras importantes como Quick Share, que permite compartir documentos rápidamente con otros usuarios, que a su vez nos verán activos gracias a esta conectividad.

Son varias las razones por las que una persona no quiere que la conectividad Bluetooth se mantenga activa. Y es que se ha demostrado que puede ser una vía de entrada para malware. Recordemos la polémica del pasaporte COVID en su momento, que triangulaba las conexiones Bluetooth de infectados para avisarnos de que podíamos estar dentro de un entorno propenso al contagio. Al menos esta nueva función de Android 15 será opcional, y eso es algo que nos tranquiliza sin duda alguna.