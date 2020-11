Aluvión de novedades en Telegram: mensajes fijados 2.0, localización, animaciones y mucho más

Telegram ha demostrado en muchas ocasiones que va muy por delante de WhatsApp en lo que a funcionalidades y ventajas de uso se refiere aunque, también es cierto, que la cantidad de usuarios que la tienen en sus dispositivos ni se acerca a la aplicación de los de Facebook. Aun así, nunca está de más ir mirando lo que hacen, porque en ocasiones son el preludio de ideas y funciones que tarde o temprano terminaremos disfrutando.

Y las de hoy son muchas y variadas aunque destaca una sobre las demás que ha sido definitoria de las diferencias que separan a WhatsApp de esta Telegram: los mensajes fijados en los chats. A través de ellos, es posible marcar como destacado un texto concreto para que, al aparecer de forma visible todo el rato en la parte superior del chat, podemos ir a él simplemente tocando sobre el acceso directo. Esto, para grupos en los que son necesarias normas de uso es impagable porque cualquiera de los que participan pueden comprobar rápidamente si están infringiendo alguna norma.

Con la actualización que acaba de llegar, esta función de mensajes fijados alcanza la versión 2.0 y eso significa que ya no solo podremos fijar un único mensaje, sino que podremos hacerlo con muchos más. De esta manera, no es necesario desfijar el más antiguo para poner a la vista el nuevo y se pueden realizar advertencias sobre cualquier otro detalle que consideremos importante, si es que somos los administradores de ese grupo. Es más, estos nuevos mensajes fijados ya se pueden utilizar en los chats con otros contactos, aunque no se trate de grupos.

Localización, animaciones en Android y mucho más

Ahora Telegram permite también ir pegando enlaces a temas musicales almacenados en algún servicio como Spotify, YouTube Music, etc. de tal forma que a medida que vamos compartiendo nuevas sugerencias estas se agrupan dentro de lo que la app de mensajería define como una playlist. De esta forma, es posible crear una especie de lista de reproducción musical desde Telegram todos los días para amenizar el día a los compis de chat.

Actualización de Telegram con más y mejores mensajes fijados. | Telegram

La localización activa es otra de las funciones que más se utilizan en estas apps, donde enviamos a nuestros amigos nuestra ubicación exacta para que sepan por dónde vamos (si es que hemos quedado con ellos). Ahora, la nueva versión de Telegram afina todavía más los datos que nos ofrece, con actualizaciones en tiempo real sobre orientación (hacia dónde miramos) o alertas que nos avisan de si alguien está cerca de nosotros.

Para los más estudiosos de Telegram llega una función tremendamente útil, como es la de las estadísticas de publicaciones. A partir de ahora, tendremos a mano una nueva herramienta por la que los administradores de los grupos podrán ver información sobre participación, reacciones a las publicaciones e, incluso, lugares hasta los que son reenviados los contenidos que vas dejando de forma periódica en el grupo.

Por último, Telegram en Android consigue nuevas animaciones que harán mucho más atractivo el uso de la aplicación, con movimientos orgánicos, más elaborados, y transiciones que serán mucho más amenas entre chats, contenidos y funciones. Como siempre, todas estas actualizaciones ya las tenéis disponibles desde hace un par de jornadas.