Ahora sí, Windows 10 por fin nos librará de las contraseñas para siempre

Las contraseñas nos acompañan desde siempre en Internet, y en todo aquel dispositivo que necesite iniciar una sesión. Y son precisamente las contraseñas las que nos han hecho de estos procesos inseguros, porque lamentablemente cada pocos meses nos enteramos de nuevas brechas de seguridad donde las contraseñas se desvelan a millones, no pudiendo hacer nada para que entren en nuestras cuentas los hackers, salvo cambiarla de nuevo y esperar a que no la roben. Pues bien, ahora sí, por fin la función Windows Hello ha alcanzado el suficiente nivel de seguridad como para sustituir con garantías a las tradicionales contraseñas.

Windows Hello recibe una certificación clave

Que un sistema operativo o app sea capaz de bloquear el acceso mediante una huella dactilar o el escaneo del rostro no quiere decir que automáticamente sea un procedimiento seguro. Para ello existen certificaciones que analizan que el sistema sea lo suficientemente seguro no solo para iniciar sesión en el ordenador, sino también por ejemplo para realizar pagos seguros. Por tanto, Windows Hello hasta ahora siempre debía contar con una contraseña de respaldo para poder autentificarse en el ordenador mediante este sistema en Windows 10. Ahora la gran actualización que llegará en unos días, el May 2019 Update, nos ofrecerá la posibilidad de eliminar por completo las contraseñas.

Windows Hello pone fin a las contraseñas | Pixabay

Y esto se va a conseguir gracias a que Windows Hello, el sistema de identificación biométrica de Microsoft, ya cuenta con la certificación FIDO 2, que es un estándar de autenticación FIDO (Fast Identity Online, que ha sido creado por la alianza FIDO, una alianza de la que forman parte algunos de los gigantes de Internet. Este sistema ha sido creado para que los usuarios puedan utilizar objetos cotidianos para identificarse en servicios online, de la misma forma que si lo hacemos desde el teléfono móvil o desde el PC. Por tanto es un sistema orientado a sustituir a las contraseñas. Por tanto, al certificarse Windows Hello como FIDO 2, tenemos un sistema completamente capaz de sustituir a las contraseñas tradicionales. Esto quiere decir que podrás entrar en el ordenador siempre por la cara, como lo haces ahora, pero sin tener que contar con una contraseña de respaldo. Incluso podrías hacer compras en la red o logarte en una página web con tu cara o acercando el dedo al lector de huellas.

Porque esta certificación no lo limita a la mera identificación en el ordenador, sino que además permite demostrar nuestra identidad mucho más allá y en otras facetas distintas del sistema operativo. Y lo mejor de todo es que se espera que sea el May 2019 Update el que por fin integre el Windows Hello más seguro que hemos tenido hasta la fecha, por lo que las contraseñas, para quien cuente con sistemas de Windows Hello activos, podrían desaparecer de inmediato. Y por fin olvidarse de tener que estar memorizándolas, o forzándonos a crearlas sin la seguridad que se merece, como tantas veces ocurre. Habrá que esperar unas semanas a la llegada del nuevo Update, para confirmar que por fin podemos vivir sin las molestas contraseñas.