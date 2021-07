Ahora puedes usar tu iPhone como un Walkie Talkie gracias a Microsoft Teams

No es la primera vez que hablamos de utilizar el móvil como un Walkie Talkie, de hecho existen diferentes apps que nos permiten utilizarlo de esta manera, simulando su funcionamiento. En esta ocasión los usuarios de iOS van a poder utilizar la nueva app de Microsoft Teams, que precisamente nos ofrece la posibilidad de utilizar el iPhone como un auténtico Walie Talkie. Una nueva app que en realidad es un complemento de Teams para que los usuarios puedan utilizar este método para comunicarse en sus trabajos, donde en muchos casos se siguen utilizando Walkie Talkies tradicionales.

Una app que funciona como un Walkie

Como es lógico un teléfono no puede funcionar como un Walkie Talkie, esa es la realidad, pero sí que se puede simular su uso. Y eso es precisamente lo que hace esta app de Microsoft Teams, que ha sido creada precisamente para poder utilizar el teléfono de una manera similar a este tipo de dispositivos. Básicamente la app funciona mediante conectividad Wifi, a través de la cual es posible conectarse entre diferentes personas. El método de uso de esta app es bastante sencillo, y es el conocido de “Pulsar para hablar”.

Por esa razón cuando estemos conectados con esta app a otro usuario solo tendremos que mantener pulsado el gran botón que aparece en pantalla para dejar el mensaje a la otra persona. Es una especie de envío de notas de voz que se realiza de manera instantánea y de forma sobre todo mucho más sencilla. Hasta ahora esta misma funcionalidad estaba disponible en Microsoft Teams para Android, desde hace prácticamente un año, por lo que por fin está disponible para los usuarios de los móviles de Apple.

En el fondo el objetivo de Microsoft es el de facilitar a las empresas que sus trabajadores puedan conectarse entre sí y comunicarse al instante. De tal forma que se pueda reducir el uso los Walkie Talkies entre los trabajadores, sobre todo los esenciales que los utilizan a diario en todo tipo de servicios públicos. Aunque por el camino habrá muchos usuarios de los iPhone que puedan disfrutar de este tipo de comunicaciones, que son realmente divertidas y útiles en muchos casos. Eso sí, hay que tener en cuenta que este método de comunicación no es tan fiable e instantáneo como el propio Walkie Talkie.

Ya que de no haber una conexión de datos o Wifi no podremos comunicarnos. Algo que en el caso de los Walkies no ocurre, ya que la comunicación se realiza mediante radio. En cualquier caso es un método que puede ser útil para muchos usuarios profesionales que no necesitan un método de comunicación tan preciso como el del Walkie tradicional. La interfaz de esta nueva herramienta para iOS es muy sencilla, y podemos apreciar un gran botón morado que será lo único que necesitemos pulsar para poder hablar con otra persona. Una vez que soltemos el botón, llegará al instante nuestra voz a la otra persona, lo mismo ocurrirá al revés, y recibiremos las notas de voz de otras personas al instante.