Ahora puedes conversar con ChatGPT en un "Facetime" desde tu iPhone

Hoy mismo os hemos estado hablando sobre la privacidad ChatGPT gracias a su nuevo modo incógnito. Este nos permite mantener las conversaciones de una forma más privada ya que no quedan rastro de ellas. Algo que desde que echara a andar han demandado los usuarios de esta IA. En apenas unos meses la evolución de esta inteligencia artificial de OpenAI ha sido frenética, mostrándose de las maneras más variopintas, incluso como vemos ahora de una forma visual. Y es que una nueva app nos permite hacer una videollamada a ChatGPT, con un aspecto de lo más real.

Consíguelo con esta app

Hemos hablado de Facetime porque es sin duda la manera más sencilla de resumir en pocas palabras lo que puede hacer esta aplicación. Se llama Call Annie y la podemos encontrar en la App Store. Como su nombre indica, se trata de una app en la que hablamos con Annie, un avatar creado con inteligencia artificial, pero que tiene un aspecto de lo más real. Y está alimentada por ChatGPT, por lo que conversar con ella es como hacerlo con esta inteligencia artificial de OpenAI. Lo más llamativo es lo bien conseguida esta Deepfake, ya que el movimiento de los labios está perfectamente sincronizado con las palabras que salen de su boca.

Call Annie | Animato

Al igual que hemos visto en otras versiones de ChatGPT, podemos elegir el tono de la conversación, para que sus respuestas sean más formales, o por el contrario más creativas y divertidas, nosotros elegimos. Al final se trata de una amiga virtual con la que podemos charlar de todo, como nos ocurre normalmente con la versión de texto de ChatGPT. Dentro de la propia aplicación podemos identificarnos mediante una cuenta de Apple o de Google, si no tenemos ninguna, se puede hacer con el número de teléfono.

Se trata de la primera versión de la aplicación, pero no dudamos que más adelante será posible conversar con otros avatares diferentes, también masculinos. De momento solo nos habla su conversamos en inglés, pero todo se andará lógicamente. Eso sí, para poder utilizar esta app necesitáis un iPhone medianamente moderno, que al menos cuente con iOS 16 como sistema operativo. Si no es así no podréis tan siquiera instalar la aplicación en vuestro teléfono.

Sin duda es una app que podemos tomarnos como un experimento, más que algo realmente útil y que pueda tener recorrido ahora mismo. Es una versión muy básica, pero nos da una idea de lo que podría ofrecernos la IA en poco tiempo, la posibilidad de tener amigos virtuales con los que conversar y quien sabe en el futuro, si intimar contándole todos nuestros problemas, y haciendo de alguna manera una terapia virtual.

Si tenéis curiosidad por saber lo que es hablar con una persona creada virtualmente, manteniendo una conversación más o menos coherente, instalar ya esta app, que como decimos es lo más cercano a un Facetime con una persona que no está realmente ante nosotros, aunque sus pensamientos y cavilaciones puedan decirnos lo contrario.