Ahora puedes bloquear a quien quieras en Spotify

La plataforma de música es sin duda la más popular del planeta, a pesar de que su competencia ya la supera en algunos aspectos importantes, como la inclusión de la música de alta resolución en HD sin coste añadido, o por ejemplo la integración de los vídeos musicales. A pesar de ello es la preferida por la mayoría, seguramente por sus excelentes recomendaciones, sugerencias y listas de reproducción automáticas, que nos permiten descubrir música de nuestro gusto sin esfuerzo alguno. Hoy hemos conocido una interesante función que va a liberar la plataforma dentro de muy poco, y que nos permitirá bloquear a quien queramos, para que no nos molesten más.

Bloquea a ese contacto tan pesado

Eso es lo que va a permitir Spotify en las próximas semanas, y en sus sucesivas versiones, con la posibilidad de bloquear a un determinado contacto. Como sabéis, en la plataforma la interacción social es importante, ya que podemos tener a diferentes amigos, a los que seguir, escuchar la música que a ellos les gusta, y viceversa, ellos también pueden hacer lo mismo siguiéndonos. De esta manera ahora podremos acceder al perfil de esa persona y pulsar sobre el botón bloquear para que esta no nos moleste más, o incluso más importante, que no pueda ver nuestra actividad dentro de la aplicación. Hasta ahora para bloquear a alguien debíamos contactar con el servicio técnico, algo que como os podéis imaginar eternizaba los plazos de todo.

Canción en Spotify | Pexels

De esta manera cuando bloqueamos a alguien este ya no tiene posibilidad alguna de acceder a nuestro perfil dentro de la plataforma, y por tanto no puede saber qué escuchamos, qué listas de reproducción tenemos y otra información que se comparte con los usuarios normalmente. No sabemos si esta nueva función nos traerá novedades al apartado de ajustes “sociales” de la app, ya que actualmente estos se encuentran inaccesibles, quizás a la espera de estas nuevas funciones para poder bloquear a los usuarios. Y es que en realidad hay diferentes formas de que otras personas puedan acceder a nuestros contenidos de Spotify y viceversa.

Una de ellas es siguiendo a ese usuario de Spotify, desde dentro de la propia app. Y otra es que seamos sus amigos en Facebook, y estos se hayan añadido a su cuenta como personas autorizadas. Pero parece ser que hay quienes pueden llegar a ser una amenaza por sus actitudes dentro de la app, o simplemente porque la relación con esas personas ya haya acabado o se haya torcido y no queramos que tan siquiera puedan saber qué es lo que estamos escuchando en la app de música.

Hasta ahora Spotify permitía bloquear artistas, algo que nos libraba de que aparecieran en nuestras listas de reproducción generadas por la plataforma, y por tanto nos evitaba tener que pasar por el suplicio de escucharlos. Ahora pasará algo similar con nuestros contactos, a los que podremos bloquear plácidamente desde un sencillo botón en el perfil de esas personas en Spotify. Atrás quedarán los problemáticos procesos para evitar que alguien siga accediendo a nuestro perfil de la plataforma de música.