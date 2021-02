'Ahora Bajo!', el juego sobre series y programas de TV con ClubHouse

Si ya eres miembro de ClubHouse ahora podrás jugar cada viernes entre las 16 y las 17 horas a un divertido juego con quienes están detrás de las redes de Atresmedia. En '¡Ahora Bajo!' podrás empezar la semana de una manera más amena. Participar es muy sencillo.

En ClubHouse, cuando alguien deja de ser ponente, 'baja' de la parte superior a la parte inferior de la sala. Así que en este juego se seguirá esta mecánica: lanzaremos preguntas sobre series y programas de Atresmedia con 3 opciones (una de ellas será la correcta), una de las personas que sepa la respuesta correcta y levante la mano subirá y se mantendrá en la parte superior hasta que falle; en ese momento, esa persona bajará y subirá otra persona para continuar el juego.

Este viernes el invitado será el presentador de televisión Jorge Fernández. ¿Quién será capaz de responder más preguntas sin fallar? Curiosidades, anécdotas, risas e invitados para empezar de la mejor forma posible el fin de semana.

¿Todavía no sabes que es ClubHouse?

ClubHouse es una red social que se caracteriza por solo poder enviar notas de audio. Ni textos, ni fotos, ni vídeo, solo audio. Es una app fomentada a crear chats temáticos donde las personas pueden conversar mediante notas de voz de sus temas favoritos. Estas salas pueden albergar hasta 5000 usuarios.

No obstante, no todo el mundo puede utilizar ClubHouse. De momento solo pueden usarla los usuarios de iPhone ya que la app solo está disponible en iOS. Además, en principio solo podrás acceder a la app si un usuario activo de ClubHouse te manda una invitación. No obstante, en realidad es bastante sencillo de utilizar. En el momento que sigas a alguien vas a poder hablar también con él mediante estas notas de voz. Por lo que si quieres jugar y ya perteneces a ClubHouse solo tienes que buscar la sala de '¡Ahora Bajo!'.