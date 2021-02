Clubhouse, así es la red social de moda en la que no vas a poder participar sin invitación

La velocidad a la que evolucionan la tecnología y las apps nos está llevando a conocer apps de moda cada muy pocos meses. Sobre todo cuando hablamos de redes sociales, especialmente sensibles a las modas. Si hasta ahora TikTok era la gran revelación entre las redes sociales, y la estampida de usuarios desde WhatsApp ha encumbrado a Telegram y Signal, ahora estamos escuchando hablar de otra red social, que cuando menos es un tanto misteriosa, sobre todo porque no puede acceder a ella cualquier usuario. De momento solo funciona mediante invitación, y esto es algo que quizás esté atrayendo a más personas que nunca.

¿Qué diferencia a Clubhouse de otras apps?

Igual que Instagram creció como una red social especializada en fotografía, o Signal ha alcanzado gran popularidad por lo seguro de sus chats, en este caso Clubhouse se caracteriza por ser una red social en la que solo podemos enviar notas de audio. Algo que no es novedad ninguna, ya que la mayoría de apps de mensajería cuentan ya con herramientas para enviar notas de voz. Pero en este caso lo curioso y lo que le hace diferente es básicamente que ese es el único contenido que se puede enviar. Por tanto es evidente que hay una diferenciación clara respecto de otras apps. De hecho no hay posibilidad de enviar otra cosa que no sea una nota de audio, no hay fotos, no hay vídeos y no hay texto.

La app en iTunes | Clubhouse

¿Quién puede utilizar Clubhouse?

Básicamente cualquier puede utilizar esta red social, siempre y cuando cumpla dos requisitos básicos. Uno es que cuente con un iPhone, ya que la app está solo disponible para iOS. Pero no es el único requisito, porque aunque puedas instalar la app en tu iPhone no es posible acceder a la app si no contamos con la invitación de un usuario activo de la app. Los creadores de la app presumen de un uso extremadamente sencillo, en el que puedes conectarte en cualquier momento con cualquier persona que ya pertenezca a esta red social.

Podemos crear un perfil, y compartirlo con otras personas, que a su vez lo pueden seguir. En el momento que sigas a alguien vas a poder hablar también con él mediante estas notas de voz. Tal y como ocurre con Telegram, es una app que fomenta la creación de chats temáticos, en los que las personas pueden conversar mediante estas notas de voz de sus temas favoritos. De hecho pueden unirse a una de estas salas hasta 5000 usuarios, una cantidad espectacular comparada con la que ofrecen otras apps.

Usar Clubhouse es sinónimo de estátus

Como suele ocurrir, que una celebridad utilice una app determinada suele disparar su popularidad. Y esto es lo que ha ocurrido recientemente con Elon Musk, el propietario de Tesla y hombre más rico del mundo, que hemos conocido que utiliza la app para chatear y medrar en los mercados financieros. Lo que ha disparado la popularidad de la app y la cotización de las invitaciones a la aplicación. Sin duda una vieja fórmula ganadora, que ha disparado el interés de los usuarios por participar en ella. Es de esperar que así siga siendo hasta que alcance la suficiente popularidad como para asegurarse un buen número de nuevos usuarios para competir con otros pesos pesados de la industria.