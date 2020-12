Ahora Google Play te recomienda instalar Radar COVID, si no lo has hecho aún

Este 2020 que estamos cerca de terminar sin duda lo vamos a recordar como el año de la pandemia, y esperamos que sea el único que debamos recordar de esta manera. Durante este año hemos tenido que luchar desde todos los sectores de la sociedad contra el COVID-19, lo que nos ha implicado no solo llevar siempre mascarilla y mantener la distancia social, sino también adoptar algunas otras medidas que pueden ayudar a detectar mejor los casos y aislar los brotes de esta enfermedad. Y desde nuestros móviles hay algunas cosas que podemos hacer para contribuir a la contención de la enfermedad. La más destacada es sin duda la de la app Radar COVID, cuyo núcleo ha sido desarrollado conjuntamente por Apple y Google. Uno de los aspectos básicos del éxito de esta aplicación es que se la instale el mayor número de usuarios posible. Y eso es algo que nos recuerda ahora también Google Play.

Instala Radar COVID, si no lo has hecho aún

Cuantas más personas tengan instalada esta app, más efectiva será su labor de rastreo de personas contagiadas y los posibles brotes que habrían generado. Lamentablemente la adopción de la app está siendo escasa, y lo que es peor, están existiendo problemas “burocráticos” que impiden un funcionamiento eficiente de la aplicación. Pero volviendo a la disponibilidad de la app en el mayor número de móviles posible, Google Play ahora quiere recordarnos que instalemos la aplicación en el mayor número de móviles posible. Algo que se encarga de recordar Google Play ahora en aquellos móviles donde detecta que la aplicación no se ha instalado.

El recordatorio de Google Play | Tecnoxplora

Si no la habéis instalado todavía, cuando abráis Google Play vais a ver una nueva ventana emergente. En ella podemos ver el mensaje de que es una app autorizada por España y usa el sistema de notificaciones de exposición de Apple y Google. Esto es algo que normalmente no vemos con otras apps, y que en esta ocasión extraordinariamente se encarga de recordarnos la tienda de Google. Por tanto la idea detrás de este recordatorio es que todas aquellas personas que no hayan instalado aún la app y no sean conscientes de ello puedan hacerlo cuanto antes.

Una medida que podría animar a muchos usuarios que por una razón u otra no han instalado la app en su móvil, a hacerlo ahora. Lógicamente siempre tenemos la posibilidad de rechazar la propuesta pulsando sobre el botón blanco de “Ahora no” que encontramos en la parte inferior de la ventana emergente. La fría acogida de la app no es el único problema que está teniendo Radar COVID, ya que dependiendo de la prueba que se hagan los contagiados para verificar este, se entregan o no los códigos necesarios a los pacientes, lo que impide la notificación de algunos casos, que podrían traducirse en algunas ocasiones en un nuevo brote. Sea como fuere, no esperes a que te lo notifique Google Play e instala ya esta app en tu móvil.