Adiós a los vídeos borrosos, así compensará la IA de Google Fotos tu mal pulso

Es algo bastante habitual para muchos usuarios de móviles con unas cámaras básicas, el aspecto borroso de los vídeos. Y es que estos muchas veces se muestran así no solo por el errático pulso del usuario, sino también porque al no contar la cámara con elementos de estabilización se hace mucho más difícil que no se vean escenas borrosas en los metrajes. Pero esto es algo que siempre se puede compensar con software, y ahí es donde Google nos quiere ayudar en el futuro, con una función de Google Fotos que está más cerca que nunca de llegar a más usuarios.

Unblur, la nueva función de la app de Fotos

Google Fotos es mundialmente conocida por ser una de las aplicaciones de fotografía y vídeo más populares en nuestros móviles. Gracias a ella podemos editar fotos y vídeos con total comodidad, con resultados que hasta hace no mucho nos hubiera costado varias horas obtener en un PC. Pero gracias a las herramientas “mágicas” de Google eso está cambiando poco a poco. Porque si hace unos días llegaba a todos el borrador mágico de los Pixel, dentro de poco lo hará otra función no menos sorprendente, como es Unblur.

Esta, como su nombre indica en inglés, revierte el aspecto borroso de los vídeos, ya sea porque se han grabado con mucho movimiento de cámara, o porque se trata de escenas con poca luz que pierden detalle al ser grabadas en vídeo. Al pulsar sobre esta nueva función podremos mejorar el detalle del vídeo reduciendo ese aspecto borroso fácilmente. Y no se trata de una función nueva, ya que este se estrenaba con los Google Pixel 7, pero como suele ser habitual, tras un tiempo prudencial Google suele liberar esta función para otros usuarios.

Pero no hay que llevarse a equívocos, porque este efecto Unblur solo ha estado disponible para fotos, y ahora Google ya lo está preparando para obtener los mismos resultados en un vídeo, algo que sin duda requiere de muchos más recursos y es mucho más complejo, pero que aun así está explorando Google. De momento la función se ha dejado ver en el código de la aplicación, y es posible que pueda llegar a los móviles de Google en su siguiente generación, los 8, aunque no es descartable un adelanto en los propio Pixel 7. Lo normal es que como la edición para fotos, esta nueva sea exclusiva de los teléfonos que se presentarán tras el verano.

Aunque desde 9to5Google, el medio que ha descubierto esta función, han podido activarla, el precario estado de desarrollo todavía no permite obtener unos buenos resultados. Pero es evidente que todavía hay margen para la mejora por delante, y lo que parece es que los de Mountain View ya cuentan con una base sólida para poder lanzar esta nueva función en los Pixel de última generación. Una característica que de ser así es posible que no esté disponible para todos hasta finales del próximo 2024, como mínimo, así que nos tocará esperar.